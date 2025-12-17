我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

早成「老賴」… 前國腳戴琳被爆欠救命錢 致球迷離世

中國新聞組／北京17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
戴琳欠錢不還事件上熱搜。 (取材自微博)
戴琳欠錢不還事件上熱搜。 (取材自微博)

中國前國腳戴琳被爆向球迷潘碩借了7萬元人民幣(約9900美元)不還，病重的潘碩等不到救命錢，於12月15日離世，該事件引發全網憤慨。潘碩姑姑表示，直到潘碩離世，都未收到戴琳歸還剩餘款項和道歉。對此，戴琳表示，他正在準備後續聲明，希望讓大家了解內情。

新京報報導，身為戴琳球迷的潘碩，此前曾在網路求助，稱陸續借給戴琳7萬元未獲歸還，自己身患重病急需用錢，向戴琳索要欠款卻遭辱罵。潘碩去世後，記者從曾幫潘發聲的知名體育博主李平康處了解到一些狀況。

李平康稱，戴琳曾於15日下午還款5000元，「也就是餘額（欠款）還有2萬9618元，目前醫院還在催促潘某家人交納數目不菲醫療費用，而他家人把農村的房子等等能賣的都賣了」。

談到潘碩家屬後續對於戴琳欠款的行為是否會採取措施，李平康表示，「暫不清楚，家屬那邊操持後事也挺忙亂，目前應該還沒有頭緒」。

而潘碩姑姑則發文對戴琳「沉重一問」，她說，「戴琳您作為一個公眾名人，欠孩子錢不還，孩子生病後還還給孩子施加各種壓力，發語音謾罵，給我們家孩子造成很大的心理負擔，他多次要求您還錢，您7塊、20塊的給，現在竟然還說是他自己要的這個金額，拿著個位數的金額羞辱孩子…」。

「孩子在昏迷的前一刻還在給您發信息讓您不要威脅他，讓您還款。您可曾想過你的謾罵與威脅，對一個掙扎在病痛中的孩子意味著什麽？」潘碩姑姑說。

瀟湘晨報此前報導，體育博主李平康發文稱前職業球員戴琳拖欠山東泰山球迷潘某錢款，一度引發廣泛關注。當時，戴琳許諾了一個分期還款計畫。但直到潘碩離世，戴琳也沒有全數還完。

公開資料顯示，戴琳曾在申花效力四個賽季，職業生涯收入保守估計達到3000萬元以上。但這已經是戴琳最近幾年時間第二次被曝出欠錢不還事件，2023年戴琳就成為「老賴」，欠款28萬元，被法院發懸賞公告。另有消息稱，戴琳本身曾遭遇過一起前些年橫跨足球圈和體操圈的詐騙案件。

有圈內人士感慨說，「希望這起事件能夠給廣大球迷，甚至是普通民眾提高風險把控的意識」。

詐騙 醫療費

上一則

中國對歐盟放行稀土 對豬肉課19.8%反傾銷稅

下一則

聯合國認證 哈爾濱登全球冰雪旅遊卓越城市

延伸閱讀

去不了日本改去俄羅斯 首批免簽中國遊客：像流放寧古塔「扶貧」

去不了日本改去俄羅斯 首批免簽中國遊客：像流放寧古塔「扶貧」
亞運3金得主被強迫退役？ 控領導討15萬獎金不成後打壓

亞運3金得主被強迫退役？ 控領導討15萬獎金不成後打壓
中博主展出4斤黃金鳳冠 小孩伸手毀了…誰負責 網吵翻

中博主展出4斤黃金鳳冠 小孩伸手毀了…誰負責 網吵翻
中博主靠精準煮蛋出名 3天漲粉200萬 全網「抄作業」

中博主靠精準煮蛋出名 3天漲粉200萬 全網「抄作業」

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友