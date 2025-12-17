早成「老賴」… 前國腳戴琳被爆欠救命錢 致球迷離世

戴琳欠錢不還事件上熱搜。 (取材自微博)

中國前國腳戴琳被爆向球迷潘碩借了7萬元人民幣(約9900美元)不還，病重的潘碩等不到救命錢，於12月15日離世，該事件引發全網憤慨。潘碩姑姑表示，直到潘碩離世，都未收到戴琳歸還剩餘款項和道歉。對此，戴琳表示，他正在準備後續聲明，希望讓大家了解內情。

新京報報導，身為戴琳球迷的潘碩，此前曾在網路求助，稱陸續借給戴琳7萬元未獲歸還，自己身患重病急需用錢，向戴琳索要欠款卻遭辱罵。潘碩去世後，記者從曾幫潘發聲的知名體育博主李平康處了解到一些狀況。

李平康稱，戴琳曾於15日下午還款5000元，「也就是餘額（欠款）還有2萬9618元，目前醫院還在催促潘某家人交納數目不菲醫療費 用，而他家人把農村的房子等等能賣的都賣了」。

談到潘碩家屬後續對於戴琳欠款的行為是否會採取措施，李平康表示，「暫不清楚，家屬那邊操持後事也挺忙亂，目前應該還沒有頭緒」。

而潘碩姑姑則發文對戴琳「沉重一問」，她說，「戴琳您作為一個公眾名人，欠孩子錢不還，孩子生病後還還給孩子施加各種壓力，發語音謾罵，給我們家孩子造成很大的心理負擔，他多次要求您還錢，您7塊、20塊的給，現在竟然還說是他自己要的這個金額，拿著個位數的金額羞辱孩子…」。

「孩子在昏迷的前一刻還在給您發信息讓您不要威脅他，讓您還款。您可曾想過你的謾罵與威脅，對一個掙扎在病痛中的孩子意味著什麽？」潘碩姑姑說。

瀟湘晨報此前報導，體育博主李平康發文稱前職業球員戴琳拖欠山東泰山球迷潘某錢款，一度引發廣泛關注。當時，戴琳許諾了一個分期還款計畫。但直到潘碩離世，戴琳也沒有全數還完。

公開資料顯示，戴琳曾在申花效力四個賽季，職業生涯收入保守估計達到3000萬元以上。但這已經是戴琳最近幾年時間第二次被曝出欠錢不還事件，2023年戴琳就成為「老賴」，欠款28萬元，被法院發懸賞公告。另有消息稱，戴琳本身曾遭遇過一起前些年橫跨足球圈和體操圈的詐騙 案件。

有圈內人士感慨說，「希望這起事件能夠給廣大球迷，甚至是普通民眾提高風險把控的意識」。