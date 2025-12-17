亞運金牌控拒給領導15萬獎金遭打壓 還被迫交退役材料

王莉12日在社交媒體實名擧報領導索要比賽獎金。（視頻截圖）

中國龍舟運動員王莉，近日實名舉報雲南省松茂體育訓練基地負責人范繼文。她稱，自己在杭州亞運 奪下三面金牌後，遭對方索要國家發放的15萬元人民幣（約2.1萬美元）比賽獎金，她拒絕後遭到打壓，對方謊報她生病，擅自幫她申請退役。她表示，自己因此患上憂鬱症 ，還爆料隊內充斥著辱罵與體罰；公開舉報後，已不敢待在家中。松茂體育訓練基地表示，王莉的退役材料系王莉自己手寫。雲南省體育局回應稱，已成立調查組，依規依紀依法進行處理。

新京報報導，雲南省松茂體育訓練基地15日表示，王莉的退役材料系王莉自己手寫，有按手印，「她第一個退役材料是6月11日交的，9月份又提交了一次。」

極目新聞報導，王莉16日本人在社交平台再次公開發聲。她稱公開舉報後，自己不敢待在家中，15日晚在朋友的空房子暫住，有多地警方與她聯繫。王莉還在視頻中公布了一段基地有關人員與她談話的錄音，內容涉及「下隊」（退役）等問題。王莉還表示，自己實在承受不住各種壓力，才於9月份在家人的勸說下，遞交了下隊材料。

大風新聞報導，王莉放出的錄音顯示，有工作人員對她說，「人家可以給你一個非正常下隊。你不聽基地安排，就可以給你非正常下隊」。

據報導，王莉表示，杭州亞運奪金牌後，她已將銀行卡交由父母保管，未將獎金交給范繼文，對方卻在公開場合指責她「愚孝」。她認為，此後自己開始遭受「報復」，不僅在會議上被貶低為不知感恩，還被刻意邊緣化，甚至被禁止正常訓練。更令她無法接受的是，在未被告知的情況下，相關人員擅自上報她的退役材料。

王莉稱，訓練基地多名負責人輪番向她施壓，要求她離開基地。她曾多次懇求留下，卻被對方向上級謊稱她有傷病、已無法參加比賽，導致她的競技生涯被迫中斷。長期承受壓力與打擊下，王莉自述罹患重度憂鬱，多次瀕臨精神崩潰。

她還提到，2025年曾就績效與相關待遇問題向范繼文溝通，卻遭對方拒絕，並被告知，「你們的飯碗是我給的，工資是我發的，退役安置由我決定。我能給你們一切，也能收回一切」。

除個人遭遇外，王莉也反映基地內部管理問題，指稱隊內存在辱罵與體罰情況。有隊員因訓練受傷頭部縫針，也有人因未寫訓練日記被罰跪，其照片甚至被傳至家長群組。她提供的相關照片中，可見隊員跪地的畫面，引發外界對訓練方式的質疑。

爆料一度衝上微博 熱搜，不少網民紛紛表示支持王莉，「看來體育圈這種行為很常見」、「難怪有些地方出不了體育成績」、「2023年發生的事情，現在才出來舉報，肯定是無路可走了」、「這不就是職場霸凌嗎」。

對此，雲南省體育局機關紀委回應，已依紀依法介入調查，相關情況將由紀檢部門獨立處理。競技體育處15日也證實，王莉目前尚未正式退役，退役申請材料仍未上報至省體育局。

報導稱，王莉2002年出生，為雲南省松茂體育訓練基地皮划艇隊運動員，2023年代表中國隊出戰杭州亞運，勇奪女子龍舟三項金牌，成為雲南首位亞運三金得主。