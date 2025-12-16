我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

貴州14歲女與同學吵架 被對方家長群毆 副校長冷眼旁觀

中國新聞組／北京16日電
小吳在醫院接受治療。（取材自紅星新聞）
小吳在醫院接受治療。（取材自紅星新聞）

近日，貴州安順市普定縣一名中學生在校內遭到毆打受傷一事引發關注。受害學生家屬向媒體反映，14歲女孩小吳在普定縣化處中學校內監控室內，被同學家長及其帶來的人員打傷，事發至今一個多月仍在住院治療。當地警方與教育部門已介入處理。

紅星新聞報導，據家屬介紹，小吳就讀於化處中學九年級。9月期間，小吳與同班同學小姜產生矛盾，對方曾揚言要動手，導致小吳一度不敢到校。經家人勸導後返校，雙方曾發生肢體衝突，但當時未出現明顯受傷情況。

家屬稱，10月23日，小姜的母親陳某帶著一名社會人員張某進入學校，未辦理完整登記手續。兩人找到學校副校長後，被安排在校內監控室與小吳見面。家屬指稱，在該過程中，兩人對小吳進行辱罵並引發其應激反應，隨後以此為由對小吳實施毆打，持續數分鐘，拉扯其頭髮並攻擊頭部、頸部、臉部和眼部。家屬稱，現場有教師在場，但僅作象徵性勸阻，副校長見狀也沒有阻止。

事發後，小吳自行前往派出所報案。家屬表示，從派出所處了解到，事發地點的監控室並未安裝監控設備。小吳隨後被送醫治療，目前仍在住院。醫院方面診斷其存在頭部不適及心理問題，需要服用助眠及抗抑鬱藥物。經鑒定，其體表傷情構成輕微傷。

小吳的舅舅王先生表示，孩子目前出現明顯恐懼、焦慮情緒，夜間睡眠困難，仍需住院觀察。他認為，僅進行體表傷情鑒定不足以反映實際影響，已申請進一步身心健康鑒定，但暫未獲受理。家屬同時認為，若非將孩子帶至監控室，衝突本可避免，學校在管理和處置上存在問題。

警方出具的行政案件立案告知書顯示，該案已以故意傷害立案調查。家屬稱，已向警方提交刑事立案申請，但目前未收到書面結果說明。

對此，化處派出所回應稱，案件已立案，正在調查中。普定縣教育局安全法規股也表示，多部門正就此事展開調查處理。化處中學相關負責人表示，公安機關已介入，具體情況需以調查結果為準。涉事副校長則否認家屬所述部分情節，稱相關情況已有警方筆錄。

截至目前，小吳仍在接受治療，事件責任認定及後續處理結果尚待相關部門進一步公布。

行政案件立案告知書。（取材自紅星新聞）
行政案件立案告知書。（取材自紅星新聞）

教育局 教育部

上一則

亞運3金得主被強迫退役？ 控領導討15萬獎金不成後打壓

下一則

廣東新會陳皮造假 70元批發價賣500元 6企業被連夜查

延伸閱讀

比利時打擊兒少性影像犯罪 檢警大規模搜查立案52件

比利時打擊兒少性影像犯罪 檢警大規模搜查立案52件
印在老版人民幣上 「1元女孩」已65歲 曾被譽「寨花」

印在老版人民幣上 「1元女孩」已65歲 曾被譽「寨花」
27歲貴州網紅在非洲遭綁架7天7夜、斷腿 「同胞」幹的

27歲貴州網紅在非洲遭綁架7天7夜、斷腿 「同胞」幹的
貴州文化旅遊與影視推介會 在洛杉磯舉行

貴州文化旅遊與影視推介會 在洛杉磯舉行

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條