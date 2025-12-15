我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

男「硬上」未婚妻致黃體破裂 藉故趕人索還30彩禮 網怒了

中國新聞組／北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
法槌示意圖。（取材自法治日報）
法槌示意圖。（取材自法治日報）

河南張姓男子和翟姓女子辦結婚儀式後未領證，同居期間，張男強行要求同房，致翟女卵巢黃體破裂住院5天，張男不關心翟女，還上網和女網友聊天搞曖昧，又藉故將翟女趕回娘家，並將翟女和其父母告上法院，要求返還彩禮等30餘萬元（人民幣，下同）。法院認為張男強行同房有錯，但兩人確未領證，判女友應返還彩禮等。判決引來網友一片罵聲，稱這明顯是男方涉強姦和白嫖，法官卻判女方還錢，離譜判決難怪現在愈來愈多人不敢結婚。

據紅星新聞引述中國裁判文書網近日公布河南太康縣人民法院一審判決書，張男和翟女在2024年4月29日舉行訂婚納聘儀式，張男給翟女方彩禮200000元、金豬2000元；翟女給張男回禮2000元。2025年1月11日，張男「看小件」時給翟女方禮錢20000元，端茶錢4000元、價值18572.01元的「三金」（金戒指、金項鍊、金手鐲）。2025年1月25日，張男和翟女舉辦結婚儀式後未領結婚證，當天存在上下車禮20000元，另外給翟女改口費、拜禮錢。

二人同居後，因張男在網上與其他女性聊天，翟女問張男出軌了怎麼辦，張男說出軌了所有東西包括房子都給翟女，4月29日雙方簽訂了一份「婚前婚內財產協議」。

6月14日，翟女因卵巢黃體破裂入住河南省某醫院，住院5天，花費醫療費12509.68元。翟女稱，因她快要生理期來臨，不願意和張男發生性關係，但張男強行與她發生性關係，造成她卵巢黃體破裂的事實。

1月28日至6月19日，張男給翟女轉帳除520、1314外，共轉帳13713元，翟女給張男轉帳為13000元。二人同居後，因二人有時生氣，翟女也未懷孕，張男稱父母不同意其和翟女共同生活，於6月30日將翟女從鄭州送回娘家。翟女要求回鄭州和張男一起生活，張男稱父母不同意，不讓翟女回鄭州其家中。

法院認為，張男與翟女未辦理結婚登記，張男請求返還按照習俗給付的彩禮，於法有據。張男父母給付翟女的改口費及拜禮錢應視為雙方父母及長輩對新人的自願贈與行為，不認定為彩禮。張男給付翟女方的彩禮有訂婚當天彩禮200000元，端茶錢4000元因數額較大，也納入彩禮範圍。

本案中，因張男與網上的女性聊天及張男不關心翟女身體，在翟女身體不適時強行與翟女同房，張男存在過錯；翟女治病所花費用應在彩禮中扣除，翟女為張男購買手機一部6099元應在彩禮款中扣除，法院酌定翟女及父母返還張男彩禮款136000元及「三金」或「三金」的同等價18572.01元。張男需返還翟女及父母嫁妝洗衣機、電視、冰箱各一台．真皮沙發等。

這項判決經媒體報導後引來大批網友譁然，紛紛留言怒批張男也開罵法官：「明明是強姦，什麼強行同房？強姦不用判刑，開了眼了」，「這種男人真是刷新下限」，「男方把女方折騰成這樣了，還主動不娶女方，不應該退那麼多彩禮的」，「撈男想白嫖」，「強行搞了人家還要退錢」，「判決返還金額幾乎等於全部，難怪現在沒人想結婚了」。

河南 鄭州 醫療費

上一則

港馬季開鑼3月 入場客超上季一半 首11月遊客逾4500萬勝去年

下一則

香港民主派政黨「清零」...黎智英案宣判前夕 31年民主黨解散

延伸閱讀

移民專頁／持綠卡在加拿大讀書符居住要求 不影響入籍

移民專頁／持綠卡在加拿大讀書符居住要求 不影響入籍
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
半數父母 月資助成年子女近1500元

半數父母 月資助成年子女近1500元
為罕病孩子籌醫療費 山東父母群每天跳舞6小時 吳克群也關注

為罕病孩子籌醫療費 山東父母群每天跳舞6小時 吳克群也關注

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽