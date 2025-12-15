我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美澳連傳重大槍擊 紐約市警加強巡邏：無明確恐怖威脅

紐約地區首場大雪 交通大亂 航班延誤 布碌崙部分居民停電

抱摔泳裝女喊「吃雞」、「吃棒」 千萬網紅直播擦邊？

中國新聞組／北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉二狗赤膊上身和一群穿比基尼美女在溫泉裡。（視頻截圖）
劉二狗赤膊上身和一群穿比基尼美女在溫泉裡。（視頻截圖）

在某平台有4300萬粉絲的主播「劉二狗」，近日一場戶外泳池的直播引發擦邊爭議。直播視頻中，劉二狗赤膊上身和一群穿著比基尼的女子肢體接觸，還出現多人抱摔、拉拽推撞比基尼女子的鏡頭，以及「我屬雞」、「我吃雞」、「雞吃蟲蟲吃棒」等對話，被不少網友質疑「畫面充斥著曖昧和性暗示」，要求監管封殺帳號。不過也有網友覺得：「這不就是正常的泳裝嗎？」。

據信號新聞報導，這場戶外泳池直播讓劉二狗上了平台熱搜，但也因直播內容中，男女衣著暴露，鏡頭反覆呈現曖昧觸摸等擦邊場景，引發網友質疑。

多名穿著比基尼女子在直播裡跳熱舞。（視頻截圖）
多名穿著比基尼女子在直播裡跳熱舞。（視頻截圖）

據了解，事發在12月5日晚，直播圍繞「戶外溫泉泳池+多人互動」展開，很快就進入了直播平台熱門推薦榜單。直播中的鏡頭運用尤其是互動環節有些「出格」，直播人員穿著的泳裝十分暴露，主播及團隊成員之間頻繁出現拉拽推撞等肢體觸碰，鏡頭更是精準捕捉這些片段，放大曖昧接觸的效果，還出現女子說「我屬雞」、劉二狗回應「我吃雞」、「雞吃蟲蟲吃棒」、女子稱「怕給你吃走啊」等對話。

這些爭議性的內容被用戶錄屏剪輯成直播切片後在直播平台廣泛傳播，還形成了「劉二狗泳池派對」話題專區，獲得更多流量。

「劉二狗」直播有泳池邊多人抱摔泳裝女的鏡頭。（視頻截圖）
「劉二狗」直播有泳池邊多人抱摔泳裝女的鏡頭。（視頻截圖）

「愈擦邊愈紅？」評論區裡有不少網友的質疑聲，稱「明擺著靠裸露和蹭肉擦邊博眼球，4300萬粉絲的頭部主播，還要靠這種低俗內容收割流量，實在掉價」，「公開搞擦邊直播，如此挑戰底線，就不怕把孩子帶壞了？」，也有網友把矛頭對準了平台：「這麼播不違規？平台的監管在哪裡？」，並要求嚴肅查處此類違規直播行為，呼籲監管層面出手治理此類低俗團播。

也有網友認為大驚小怪，覺得直播中女子穿的就是很平常的泳衣，不過對直播鏡頭不斷放大劉二狗和女子們的肢體接觸，坦言也覺得「看起來確有一些不妥」。

對此，「劉二狗」團隊尚未做出回應。直播平台工作人員回應稱「將交由專人進行核查」。

報導引述業內人士認為，「劉二狗」作為擁有4300萬粉絲的頭部主播，其內容生產理應承擔相應的社會責任，而非一味靠低俗擦邊博眼球；直播平台更需完善團播內容審核機制，「粉絲愈多，責任愈大，直播行業不能成為低俗內容的狂歡場」。

上一則

240萬轉錯帳戶 寧波女崩潰 追討1年拿不回來曝原因

下一則

小米YU7新車副駕駛座上有異物 杭州買主：侮辱性極強

延伸閱讀

9歲網紅抗癌5年過世 7月進入安寧病房 家人證實死訊　

9歲網紅抗癌5年過世 7月進入安寧病房 家人證實死訊　
劣跡網紅「東北雨姐」借屍還魂復出 露臉1秒就被查

劣跡網紅「東北雨姐」借屍還魂復出 露臉1秒就被查
京華城案審理 事後公播不放這1段 柯文哲嗆怕什麼

京華城案審理 事後公播不放這1段 柯文哲嗆怕什麼
7天賣10萬件…名下公司涉逃稅1600萬 千萬粉絲網紅仍在直播

7天賣10萬件…名下公司涉逃稅1600萬 千萬粉絲網紅仍在直播

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽
水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍

水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍