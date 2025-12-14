滬男贈小三46萬 庭上變臉挺妻追回35萬 情人哭訴：被白嫖

上海王姓男子出軌24歲女，被妻子提告後竟在庭上倒戈挺妻，追回35萬人民幣。（視頻截圖）

上海王姓男子之前在健身房健身時，與健身房前台、來自四川的黃姓女子認識並發展為情人關係，此後王男為黃女租房居住並贈與錢財、奢侈品包包等價值約46萬多元（人民幣，下同）。兩人之間的男女關係被王男妻子魏女發現後，魏女將王男、黃女提告至上海市黃浦區人民法院，請求判令被告返還相關財產，王男當庭倒戈認可妻子訴求。一審判決被告黃女須在判決生效十日內向魏女返還35.6萬元。

綜合媒體報導，判決書顯示，2023年10月，時年44歲的上海市黃浦區男子在某健身房健身時，認識了健身房前台、時年24歲的四川達州姑娘黃女。在雙方均知王男已婚的情況下，兩人還是很快發展成情人關係，王男為黃女在外租了房子居住，但王男每晚都回家，並未在出租屋內夜宿。

2025年初，兩人的不正當關係被王男的妻子魏女發現，得知丈夫把夫妻共同財產拿給情人揮霍，魏女又氣又心疼，自己操持家務、照顧老人孩子，為家庭付出全部心血，卻換來丈夫的背叛。憤怒之下，魏女士直接一紙訴狀將黃女告上法庭，訴請黃女返還46萬7913元。同年3月王男中斷與黃女的聯繫。

法院審理查明，在保持情人關係期間，黃女稱王男為「老公」，在微信 聊天中，王男也自稱「老公」。在雙方關係保持的13個月裡，王男除為黃女租房居住，還多次通過微信和銀行轉帳向黃女提供資金，為黃女購買鞋子、包包、手鐲等。

讓黃女沒想到的是，昔日對自己大方的情人，到了法庭上徹底變了臉。王男不僅沒幫她說話，反而明確表示同意妻子的訴求，認可妻子主張的所有事實，相當於直接「出賣」了這段婚外情。

法院最終認定該案涉轉帳與付款行為因違反公序良俗而歸於無效，黃女應返還35萬6241元。

黃女這才慌了神，哭訴原本以為能靠這段關係拿到物質好處，沒成想對方根本沒真心待她，關鍵時刻還和妻子站在一邊，自己落得人財兩空、被白嫖的境地。

這事也引發不少討論：有人說王某夫妻是「唱雙簧」坑黃某，也有人覺得黃某明知故犯不值得同情，還有人疑問「要是情人不知道對方已婚，拿到的財產也要還嗎？」