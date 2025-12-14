我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界日報健保論壇 助華社熟悉2026公共福利政策變化

澳洲雪梨景點邦代海灘槍擊案 已知10人喪生、至少12人受傷

滬男贈小三46萬 庭上變臉挺妻追回35萬 情人哭訴：被白嫖

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
上海王姓男子出軌24歲女，被妻子提告後竟在庭上倒戈挺妻，追回35萬人民幣。（視頻截圖）
上海王姓男子出軌24歲女，被妻子提告後竟在庭上倒戈挺妻，追回35萬人民幣。（視頻截圖）

上海王姓男子之前在健身房健身時，與健身房前台、來自四川的黃姓女子認識並發展為情人關係，此後王男為黃女租房居住並贈與錢財、奢侈品包包等價值約46萬多元（人民幣，下同）。兩人之間的男女關係被王男妻子魏女發現後，魏女將王男、黃女提告至上海市黃浦區人民法院，請求判令被告返還相關財產，王男當庭倒戈認可妻子訴求。一審判決被告黃女須在判決生效十日內向魏女返還35.6萬元。

綜合媒體報導，判決書顯示，2023年10月，時年44歲的上海市黃浦區男子在某健身房健身時，認識了健身房前台、時年24歲的四川達州姑娘黃女。在雙方均知王男已婚的情況下，兩人還是很快發展成情人關係，王男為黃女在外租了房子居住，但王男每晚都回家，並未在出租屋內夜宿。

2025年初，兩人的不正當關係被王男的妻子魏女發現，得知丈夫把夫妻共同財產拿給情人揮霍，魏女又氣又心疼，自己操持家務、照顧老人孩子，為家庭付出全部心血，卻換來丈夫的背叛。憤怒之下，魏女士直接一紙訴狀將黃女告上法庭，訴請黃女返還46萬7913元。同年3月王男中斷與黃女的聯繫。

法院審理查明，在保持情人關係期間，黃女稱王男為「老公」，在微信聊天中，王男也自稱「老公」。在雙方關係保持的13個月裡，王男除為黃女租房居住，還多次通過微信和銀行轉帳向黃女提供資金，為黃女購買鞋子、包包、手鐲等。

讓黃女沒想到的是，昔日對自己大方的情人，到了法庭上徹底變了臉。王男不僅沒幫她說話，反而明確表示同意妻子的訴求，認可妻子主張的所有事實，相當於直接「出賣」了這段婚外情。

法院最終認定該案涉轉帳與付款行為因違反公序良俗而歸於無效，黃女應返還35萬6241元。

黃女這才慌了神，哭訴原本以為能靠這段關係拿到物質好處，沒成想對方根本沒真心待她，關鍵時刻還和妻子站在一邊，自己落得人財兩空、被白嫖的境地。

這事也引發不少討論：有人說王某夫妻是「唱雙簧」坑黃某，也有人覺得黃某明知故犯不值得同情，還有人疑問「要是情人不知道對方已婚，拿到的財產也要還嗎？」

微信

上一則

廣東加油站搞雙12促銷 請來火辣模特 結果…交通癱瘓

延伸閱讀

邵雨薇害羞演性感小三 沒問吳慷仁觀後感

邵雨薇害羞演性感小三 沒問吳慷仁觀後感
華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周
舊金山租房也要喊價競標 2房月租5000元還比價加碼

舊金山租房也要喊價競標 2房月租5000元還比價加碼
曼哈頓東河停車場 將改設戶外健身區

曼哈頓東河停車場 將改設戶外健身區

熱門新聞

法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳

玉女歌手離開台灣多年 17年後重返舞台 47歲保養絕佳
曾獲NBA巨星杜蘭特入股 台資大型連鎖披薩店破產

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 台資大型連鎖披薩店破產