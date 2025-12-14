劣跡網紅「東北雨姐」借屍還魂復出 露臉1秒就被查

網友通過視頻慢放捕捉到視頻中出現「東北雨姐」畫面。(視頻截圖)

據多家媒體報導，北京市網信辦12日啟動「清朗京華·網絡名人帳號亂象整治」行動，通報了一大批網絡名人帳號違規被封禁案例，特別提到了幾位千萬級粉絲的劣跡大網紅，他們借小號等「借屍還魂」方式變相復出被查，包括「東北雨姐」、「貓一杯」、「秀才」等人。其中「東北雨姐」被曝數次嘗試復出，露臉畫面不到一秒鐘。

綜合上游新聞、極目新聞、瀟湘晨報報導，「東北雨姐」、「秀才」等劣跡大網紅，在大號被封禁後曾數次嘗試以各種方式復出：不斷開小號、借別人出鏡、轉發大V微博 、線下搞活動……他們憑藉龐大的粉絲基礎，試圖通過各種隱蔽手段規避封禁，重走網紅之路。但北京市網信辦的最新通報表明，這一切，似乎都是徒勞。

北京網信辦12日通報稱，抖音 帳號「雨（記錄生活）」（粉絲數7.2萬）、「大東北（記錄生活）」（粉絲數28.9萬），經核實為劣跡網紅「東北雨姐」的相關帳號。

據報導，今年11月下旬，「東北雨姐」被發現多次試圖復出，包括借小號等方式。她的小號抖音帳號「雨（記錄生活）」和「大東北（記錄生活）」被證實為她的相關帳號。一些短視頻中，能聽到她的聲音但幾乎看不到她本人的畫面，僅有不到一秒的露臉畫面。帳號主要內容為做飯畫面，背景音樂和風格高度相似。

大河報報導指出，她的徒弟於今年3月也開始視頻復更，帳號内還有「東北雨姐」合拍內容，試圖為她復出鋪墊。

「秀才」被質疑借「與人合拍」試探性復出。(視頻截圖)

另一個被通報的劣跡網紅是「秀才」，他借抖音帳號「王老四」變相復出，但帳號已被關閉。

據南京廣電報導，有網友發現「秀才」在多個帳號中出現，疑似透過「借殼」的方式復出。雖然一些帳號發布了「秀才」合拍視頻，但這些內容後來被刪除。「秀才」以標誌性形象出鏡，但仍未能避免被封禁。

另外，北京網信辦通報稱，帳號「碎嘴擼米」（粉絲數72.3萬）經核實為劣跡網紅「貓一杯」相關帳號，相關帳號也已被依法依約予以關閉。

人民日報微博日前發表評論「豈容劣跡網紅『換馬甲』復出」指出，改名換姓、變換造型、改變IP屬地……靠「換馬甲」就可以規避封禁、洗白重來嗎？網友不答應，清朗網絡空間也不會答應。