女減肥70斤後要離婚 婆婆：瘦身後嫌棄我兒子 女反控老公是媽寶

中國新聞組／北京13日電
「小莉幫忙」記者看不下去，當著瘦身成功女子（左）的面，要她若不做家事就去找份工作。（取材自小莉幫忙）
「小莉幫忙」記者看不下去，當著瘦身成功女子（左）的面，要她若不做家事就去找份工作。（取材自小莉幫忙）

河南一名鄭姓婆婆近日向媒體控訴，稱體重198斤的兒媳婦婚後開始減肥，瘦了約70斤後突和兒子分房睡，還嫌兒子的存款不到1000元（人民幣，下同）近日又提出要離婚；鄭姓婆婆稱，兒子掙的存款幾乎都被兒媳花光，兒媳無業在家也不做飯，她認為兒媳「瘦了以後嫌棄兒子」。女方則稱離婚主因是「老人在攪和」。目前村幹部已介入協調。

據「小莉幫忙」報導，近日，河南焦作鄭女士反映，198斤的兒媳婦和兒子結婚1年，也算是新婚，女方稱為了順利懷上孩子開始減肥，花兒子的錢減肥70斤後，卻開始嫌棄自己兒子了，已經分居還要離婚，「要過就好好過，不過也給個說法」。

鄭女土氣憤地說。兒媳大約今年初開減肥，每天不吃飯，跑操場跑了4個月，減肥六、七個月，瘦了六、七十斤，現在不到130斤；但自從兒媳瘦身成功後，就藉口在沙發睡覺，一睡就是好多天，不僅不做家事，連飯都不做了。

她問兒媳為何不做飯，兒媳的回答竟是「天天不得勁」，但據她觀察，兒媳只是兒子在家就「不得勁」，自己一出門就生龍活虎，這純粹是藉口。

鄭女士說，兒媳還嫌自己兒子的存款只有不到1000元，「問題是有許多存款都被兒媳減肥花掉了」，女方稱減肥是在調理身體備孕，現在只是吵架才分房睡，但在她看來，女方的舉動「就是瘦身成功後嫌棄我兒子」。

兒子也出示與妻子的聊天紀錄，本來存款就1000元，妻子還要他把錢都取出來給她花用，他拒絕後，妻子就提離婚，還諷刺他「大半年來就存了一千塊錢」，讓他無法接受。

女方則稱，她和丈夫脾氣都不好，丈夫有啥話都去跟婆婆說，老公是媽寶，「我最煩這種人了，老人在其中攪和，還懷疑我瘦身後外面有人，這日子真過不下去了」。目前當地村幹部也在幫助協調，希望雙方和好。

不過網友大都不看好這段婚姻，不少人同情鄭婆婆的兒子：「結婚後女方沒有工作，花兒子掙的錢減肥，所有積蓄加起來剩餘不超過1000元。還不能盡妻子的責任，為兒子感到委屈」，「丈夫掙得錢全部上交，支持妻子減肥且讓她花完家裡的錢，但生活中女方沒有盡到妻子的責任和義務，甚至冷暴力分居」；也有網友勸女方「這種婆婆早點離吧」，「果然沒有婆婆攪不黃的婚姻」，「男的也可以減肥啊，又沒人攔著他」，「經濟獨立才有底氣，既然不做家事，就去找份工作吧」。

河南

