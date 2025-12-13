太逼真…穗商戶動態火焰LED屏 5輛消防車「救援」

商戶設置的火焰LED屏幕。（視頻截圖）

近日，多位網友發布視頻稱，在廣州市荔灣區 西榮新附近，一商戶因懸掛動態火焰LED屏引來五輛消防車緊急救援。對此，廣州市荔灣區消防救援大隊工作人員證實，確實有出警，「街道和派出所已經對他們進行處罰教育了」。

來源：YouTube

九派新聞報導，視頻顯示，在10日晚間，一家名為某供應鏈 的商鋪二樓靠窗位置懸掛跳動的「火焰」LED顯示屏，遠遠看去就像二樓起了火。並且該商鋪一樓大門緊閉，無法確認內部是否有人被困現場，隨後有五輛消防車抵達現場，並有消防人員正在敲門。

據報導，該事件迅速引發廣泛關注，不少網友留言表示，商戶懸掛高度仿真火焰LED屏引發消防救援，是否會面臨處罰或承擔何種法律風險，消防車出警產生的人力、物力成本，消防部門或相關單位是否有權向涉事商戶追償？

廣州市荔灣區嶺南街道辦事處一名工作人員12日透露，涉事商戶的動態火焰LED屏已於事發當晚關閉。「畢竟很容易讓人家誤會，所以我們盡量要求他們不要放這些。」談及涉事商戶是否會面臨處罰，該工作人員表示，相關事宜仍在進一步處理中。

廣州市荔灣區消防救援大隊工作人員證實當晚確有出警，並表示，商戶能否設置廣告牌，以及設置廣告牌的形式，並不屬於消防部門的職能範疇。針對涉事商戶設置仿火燒形狀的廣告牌、引發公眾誤判火情並報警的情況，消防部門的處置流程為正常出警核查，確認無真實火情後便歸隊，並在事後第一時間向屬地街道及相關部門進行了反映。「我們這邊能夠得知的信息，街道和派出所已經對他們進行一個處罰教育了。」

報導指出，上涉事商戶表示，目前不便回應此事。

對此，北京市京都律師事務所律師林斐然說，目前沒有明確的法律法規禁止此類LED屏幕懸掛，但該行為如果導致消防資源被無端占用，擾亂了公共秩序。依據治安管理處罰法第23條，若該行為被認定為擾亂公共場所秩序，情節較重，可能被處五日以上十日以下拘留，可並處罰款。此次事件中街道辦已責令商戶關閉屏幕，若商戶拒不整改，不排除公安部門進一步作出治安處罰的可能。

談及消防車出警產生的成本是否應向涉事商戶追償？其解釋，根據消防法第49條規定，國家綜合性消防救援隊、專職消防隊撲救火災、應急救援，不得收取任何費用。