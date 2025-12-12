江蘇男砸36萬買毒卻收到一包味精 遭「黑吃黑」卻這原因免罰

馮某收到的一大包味精。（取材自現代快報）

江蘇馮某了解到獸用麻醉劑「替來他明」（替來他命）被一些人視為新型毒品的替代品，在非法交易市場上價格不菲，自以為發現「商機」，設法找到了聲稱有購買渠道的陳某某和朱某某。沒想到，他被「黑吃黑」，花了36萬元（人民幣，下同），收到的竟是一大包味精。不過這一大包味精反而讓他逃過牢獄之災，法官以也實際並沒買到毒品，判他無罪。

據現代快報報導，近日，江蘇淮安市清江浦區人民法院對這起案件作出判決，陳某某和朱某某因用普通味精冒充這種新型毒品替代品進行銷售，詐騙 36萬元而獲刑。馮某實際沒有買到獸用麻醉劑，也沒有再次進行售賣，他僅持有味精，不構成犯罪。

兩名售賣毒品的男子被判刑。（取材自現代快報）

「陳某某和朱某某其實根本沒有購買替來他明的渠道，他們從一開始就計畫對馮某實施詐騙」，清江浦區人民法院刑庭法官助理蔣晶表示，交易當天，他倆將事先購買的普通味精更換包裝，偽裝成替來他明粉末。發現自己買到了假冒產品，馮某選擇報警。

法院審理認為，陳某某和朱某某二人以非法占有為目的，虛構事實騙取他人財物，數額巨大，其行為已構成詐騙罪。鑑於陳某某到案後如實供述、自願認罪，法院判處其有期徒刑三年，緩刑四年；朱某某因有前科劣跡，被依法從重處罰，判處有期徒刑四年六個月。