我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

上海有老宅工地傳挖出銀元 市民扎堆挖寶 有人一挖上千枚

中國新聞組／上海12日電
大批民眾湧向某老宅挖銀元。（取材自大風新聞）
大批民眾湧向某老宅挖銀元。（取材自大風新聞）

近日，多名上海IP網友發文，稱車墩鎮一地有人挖出銀元，吸引大批人潮前去挖掘，據說有人挖到後以600元（人民幣，下同）價格轉賣，傳還有人挖出上千枚銀元，現場就有人收；警方據報到場勸阻，仍難完全阻止聞風而來挖寶的民眾。當地官方表示，銀元屬於文玩類的古錢幣，需要通過鑑定確認，將把相關情況反饋至上海博物館等單位，看後續如何處理。

華商報大風新聞報導，據近日多名上海IP網友發布視頻，車墩鎮一處老宅附近，現場約三四十人，有人持鐵鍁挖坑，有人拿探測儀掃描，都在挖銀元，有人則站在坑旁吃飯，吃完飯後繼續挖。另一視頻顯示，天色已晚，現場很多人打著燈光，仍在挖掘，一旁有警車到場。

有目擊網友稱，現場挖掘出了上千枚銀元；另一目擊網友表示，事發地距離其住所僅200米，有人現場挖到後以600元價格轉賣，現場就有人收。後來，警方到場制止，「事發地就在路邊，不是空地裡」。多名網友表示，事發期間為12月10日下午至晚上，地點在車墩鎮北閔路附近。

民眾挖出的銀元。（視頻截圖）
民眾挖出的銀元。（視頻截圖）

車墩鎮政府工作人員表示，12月10日晚。警方已到場對現場人員進行勸離，是否出土銀元等，有關部門還在調查核實。松江區文旅局相關工作人員表示，文管部門已趕赴現場處置，公安、聯防綜治也抵達現場維持秩序，「領導和執法大隊都過去了」，「大概凌晨2時許，處置完畢，是否有銀元，我們不能透露，但現場已經保護起來了」。

「銀元屬於文玩類的古錢幣，需要通過鑑定確認，文管部門主要是對不可移動文物的保護。後續，我們會將相關情況反饋至上海博物館等單位」，該工作人員說，後續或將對外發布官方通報。

上一則

7天賣10萬件…名下公司涉逃稅1600萬 千萬粉絲網紅仍在直播

下一則

「軍官女友」拍婚紗、見家長 川男被騙60萬才知當了小王

延伸閱讀

新聞幕後／上海願意配合「兩道關卡」雙城論壇終能壓線達陣

新聞幕後／上海願意配合「兩道關卡」雙城論壇終能壓線達陣
雙城論壇 蔣萬安將訪上海中山醫院、上海動物園看小貓熊

雙城論壇 蔣萬安將訪上海中山醫院、上海動物園看小貓熊
南韓光州市圖書館工地驚傳坍塌 4工人遭活埋

南韓光州市圖書館工地驚傳坍塌 4工人遭活埋
雙城論壇縮水成2天1夜 蔣萬安27日赴上海

雙城論壇縮水成2天1夜 蔣萬安27日赴上海

熱門新聞

法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
香港添馬公園附近的維多利亞港10月25日舉行「維港海上大巡遊2025」，一個泡泡瑪特的拉布布巨型充氣雕塑漂浮在喇面上。（路透）

中日緊張…但中國民眾這次不抵制日貨？港媒曝原因「沒必要」

2025-12-06 01:05

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪