上海有老宅工地傳挖出銀元 市民扎堆挖寶 有人一挖上千枚

大批民眾湧向某老宅挖銀元。（取材自大風新聞）

近日，多名上海IP網友發文，稱車墩鎮一地有人挖出銀元，吸引大批人潮前去挖掘，據說有人挖到後以600元（人民幣，下同）價格轉賣，傳還有人挖出上千枚銀元，現場就有人收；警方據報到場勸阻，仍難完全阻止聞風而來挖寶的民眾。當地官方表示，銀元屬於文玩類的古錢幣，需要通過鑑定確認，將把相關情況反饋至上海博物館等單位，看後續如何處理。

華商報大風新聞報導，據近日多名上海IP網友發布視頻，車墩鎮一處老宅附近，現場約三四十人，有人持鐵鍁挖坑，有人拿探測儀掃描，都在挖銀元，有人則站在坑旁吃飯，吃完飯後繼續挖。另一視頻顯示，天色已晚，現場很多人打著燈光，仍在挖掘，一旁有警車到場。

有目擊網友稱，現場挖掘出了上千枚銀元；另一目擊網友表示，事發地距離其住所僅200米，有人現場挖到後以600元價格轉賣，現場就有人收。後來，警方到場制止，「事發地就在路邊，不是空地裡」。多名網友表示，事發期間為12月10日下午至晚上，地點在車墩鎮北閔路附近。

民眾挖出的銀元。（視頻截圖）

車墩鎮政府工作人員表示，12月10日晚。警方已到場對現場人員進行勸離，是否出土銀元等，有關部門還在調查核實。松江區文旅局相關工作人員表示，文管部門已趕赴現場處置，公安、聯防綜治也抵達現場維持秩序，「領導和執法大隊都過去了」，「大概凌晨2時許，處置完畢，是否有銀元，我們不能透露，但現場已經保護起來了」。

「銀元屬於文玩類的古錢幣，需要通過鑑定確認，文管部門主要是對不可移動文物的保護。後續，我們會將相關情況反饋至上海博物館等單位」，該工作人員說，後續或將對外發布官方通報。