「我也沒錢」朋友組局10人聚餐 9人開溜獨留他面對帳單…

中國新聞組／北京12日電
一桌原本有10人聚餐。（視頻截圖）
重慶九龍坡一餐館近日遭遇「神奇買單」，老闆鄭先生表示，10人聚餐消費1262元（人民幣，下同），但散席後只剩張先生一人，其他全跑光了，餐館找張先生結帳，他稱沒有錢，第二天會付，但第二天他又反悔了，稱他的朋友沒把錢轉給他，他不願意當冤大頭。目前張先生的朋友全部「失聯」中，鄭老闆索款無門。事件經報導後，網友們稱10人即使AA制每人僅需付約126元，這都付不起還組局，諷「是丐幫聚會」、「這樣的朋友都散了吧」。

據重慶廣電第一眼報導，鄭老闆表示，當時這桌共有10人在包廂聚餐消費，一桌人從傍晚吃到深夜12點，最後只剩下了一個人呆坐原地，就是張先生，其他9人都不見人影。

他找張先生結帳，張先生稱現在沒有錢，能不能留個聯繫方式，第二天把錢轉過來。張先生解釋，當天其實是朋友組局，朋友該付錢，但現在聯繫不上了，自己無力支付，等明天聯繫上朋友再支付餐費。

餐館老闆報了警，民警跟所謂組局者打了電話，對方表示他也沒錢，要籌錢。在民警協調下，張先生寫了承諾書，押下身分證，答應次日18點前結帳。

張先生寫下的承諾書，但最後他也沒付款。（視頻截圖）
然而第二天張先生又反悔了，理由是組局的朋友「人間蒸發」，沒有把錢轉給他。他表示，他的確承諾了，「但是你說我把這個錢付了，從某個程度上我是不是冤大頭啊？」。後期，餐館一直無法跟張先生的朋友取得聯繫。

這餐費究竟該誰來負責？律師田小江表示，既然有承諾書，就應承擔付款義務。張先生和他朋友之間按照內部的約定，來進行費用的分擔或者追償。餐館如仍收不到錢，可走訴訟途徑維權。

網友們紛紛評論：「沒一個體面人」，「連1000塊都要籌錢，好意思組局吃飯」，「丐幫聚會？」，「這還叫什麼『朋友』啊」，「這樣的朋友，都還玩啥，都散了吧」，「這還都是朋友嗎？太神奇了」，「都不想花錢，想吃霸王餐啊」，「一人1/10這麼難？」，「這9個人是吃不起飯還是咋滴」，「重慶吃飯便宜嗎？那麼多人吃了那麼久竟然才1200多」，「沒錢還組局啊」，「誰組局誰買單」，「10個人A一下，一個人不到200都付不來還組局？」，「下次記得要先溜」。

