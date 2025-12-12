我的頻道

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

重慶無人機崖洞探祕驚見乾屍 死者身分曝光

中國新聞組／北京12日電
無人機飛手在崖洞中發現乾屍。（視頻截圖）
重慶一名男子日前飛無人機時，在崖洞內拍到一具乾屍，嚇得他立刻報警。經過勘驗，確定這是具人類遺體，目前也已找到死者家屬。男子表示，「也許是冥冥之中，自己飛到那裡，給逝者一個解脫」。

綜合香港01、九派新聞等媒體報導，拍攝者「淘二娃」表示，自己是一名無人機飛手，事發當天正在進行無人機飛行訓練，期間發現崖洞內疑似有屍體，剛開始以為是野獸，後來看到5根手指與人的頭顱，「自己也是第一次遇到此類情況，有些緊張。」

「淘二娃」即時向警方報案，相關部門趕到現場勘察、處理，確認是一具乾屍，並將屍體轉移。「淘二娃」說，事發的崖洞大概五、六十米高，裡面有塑膠瓶、毛氈和人類的衣服等。

無人機飛手在崖洞中發現乾屍。（視頻截圖）
當地警方調查後排除刑事案件，並指59歲男死者生前有抑鬱症狀，於今年7月9日離家失聯。在「淘二娃」發布影片後，也有死者家屬主動聯繫，稱「謝謝你，讓我找到了爸爸，這幾個月一直在找他」。「淘二娃」感嘆，也許是冥冥之中自己將無人機飛到事發地，「給逝者一個解脫」。

重慶市石柱土家族自治縣警方針對此事發布通報稱，經查，該地點為歷史形成的殯葬崖洞。洞內死者已確認身分，為石柱縣南賓街道居民曾某（男，59歲）。據家屬反映，曾某生前有抑鬱症狀，於今年7月9日離家失聯。現場勘查發現農藥瓶等物品，結合法醫檢驗，警方已排除刑事案件。目前，相關善後工作正進行中。

無人機

港中古屋不再價跌租升 前11個月成交3.58萬宗創4年新高

中以地震為由籲公民避免赴日 批高市「無法對話」

