「軍官女友」拍婚紗、見家長 川男被騙60萬才知當了小王

李華與紀先生的婚紗照。(取材自紅星新聞)

近年來冒充軍官的婚戀詐騙 案件屢見不鮮，四川紀先生就遇到一名自稱「服役於都江堰某武警部隊」的「女軍官」李華（化名），兩人論及婚嫁，但戀愛六年只見面四、五次，女方還以各種理由騙取他60餘萬元（人民幣，下同，約8.5萬美元）。警方調查發現，李華年齡造假、結婚多次，在與紀先生「談戀愛」期間，還同時與另一名男子交往，並以類似手法對詐騙該名男子。

李華3個月前在湖南落網，該案已移送檢察院審查起訴，但紀先生的「老婆本」已被揮霍殆盡，「微信 上只剩幾塊錢」，追回難度極大。

紅星新聞報導，2018年，在成都某汽車廠上班的紀先生透過交友軟體，認識了自稱「服役於都江堰某武警部隊」的「女軍官」李華。兩人戀情進展迅速，當年下半年，李華就將紀先生帶回貴州赤水老家，介紹雙方家長見面，婚事基本敲定。李華提出房子她買、裝修錢男方出，讓紀先生陸續轉去幾十萬元。

2020年，兩人還拍了婚紗照，一切看似步入正軌，但許多事都讓紀先生感到不安。

紀先生曾在抖音發布兩人合照，但李華稱「身分需要保密」，立即要他刪除；當紀先生想要查看對方身分證時，她同樣以保密為由拒絕；李華稱父母生病相繼去世，紀先生想要上門親自悼念，也被拒絕。

紀先生稱，戀愛六年裡，雙方只見了四、五次，且每次見面都是他再三要求的。「見面就是去都江堰吃個午飯，下午就說要趕回部隊。」紀先生後來才發現，當他停止轉錢後，李華又轉向他的父親，以結婚辦酒、買煙等為由要求轉帳。事後調出轉帳記錄，紀先生才發現他們一家一共轉了60多萬元。後來紀先生去當年李華帶他看過的「婚房」時才發現，「整棟樓都沒有李華這個人。」

今年1月，紀先生向龍泉驛當地派出所報案，成都市公安局龍泉驛區分局於2月將該案立為刑事案件偵查。11月29日，紀先生說警方打電話通知他，李華在湖南落網，然而，他一家付出的60餘萬元已被揮霍一空，「微信上只剩幾塊錢」，追回難度極大。

警方透露，李華在與紀先生「談戀愛」的同時，還與另一名男子保持戀愛關係，那名男子也同樣陷入了「軍官」騙局。而實際上，李華年齡造假、結婚多次，與她宣稱的「單身」身分完全不符。為了博取紀先生同情、轉帳，李華還編造了「母親去世」的謊言，但其母親仍然健在。

廣東省湛江經開區檢察院提醒，軍隊人員嚴禁通過網路平台開展商業活動，遇到自稱是「軍官」的人員，可透過「中國軍網」等官方渠道核實軍人身分信息，或要求對方提供軍官證、部隊聯繫方式。