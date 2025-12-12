我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從森林看到湖泊 造訪紐約州小鎮漫遊雪國風光

又是他 黃仁勳繼時代雜誌後 再登金融時報年度風雲人物

發不雅視頻給女同事被開除 男喊「下班後發的」 告公司違法解雇

中國新聞組╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名男子給女同事發不雅視頻，被公司開除。(取材自極目新聞)
一名男子給女同事發不雅視頻，被公司開除。(取材自極目新聞)

小美（化名）是公司保潔小組的組長，陳某（化名）是她的組員 ，某天小美在家休息，手機突然收到陳某發來的一段視頻，竟然是不雅的畫面；小美氣得向公司投訴並報警，公司在調查後，對陳某作出解雇處分，陳某不服氣，認為事發時不是上班時間，向法院提起訴訟，認為公司違法解雇，要求支付賠償金及其他費用。

極目新聞報導，陳某在下班後發不雅視頻給小美，小美的老公發現後十分生氣，夫妻兩人產生誤解，為此吵得人仰馬翻。又羞又惱的小美於是向公司投訴陳某，並且報了警，公安機關對陳某進行詢問，陳某辯稱，是朋友拿他的手機玩時不小心誤發。

最終，難以自圓其說的陳某承認自己的錯誤行為，並寫下保證書，希望小美原諒。公司在調查後，認為陳某侵犯同事小美的勞動權利，直接影響到她的工作情緒和狀態，依據員工手冊相關規定，對陳某作出解雇處分。

收到公司的「懲戒通知書」後，陳某不服氣，認為事發時不是上班時間，單位無權過問此事，申請勞動仲裁被駁回後，陳某向法院提起訴訟，認為公司是違法解除，要求支付賠償金及其他費用。

據報導，法院判決，陳某的行為構成性騷擾，雖然陳某仍辯稱視頻並非其本人發送、是朋友誤發，但其陳述前後矛盾，難以自圓其說。結合現有證據，可確認陳某向女同事發送視頻的事實。

另外，公司已向陳某公示「員工手冊」，陳某經培訓，未提出異議，該「員工手冊」可以作為公司處理員工行為的規章制度依據，公司有權根據「員工手冊」規定對陳某行為進行處置。最後，法院認為公司以陳某嚴重違紀為由解除勞動關係，事由合理、程序合法，無需向陳某支付賠償金，遂判決駁回了陳某的訴訟請求。

性騷擾

上一則

「娃還嫩著」…廣州有學校為全紅嬋立銅像 網轟「觸霉頭」

延伸閱讀

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出
被罰4000萬後…中國人保集團副總裁于澤 涉嚴重違紀違法被查

被罰4000萬後…中國人保集團副總裁于澤 涉嚴重違紀違法被查
中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡
重慶男113萬買房 4年後69.8萬脫手 還貼錢才還清貸款

重慶男113萬買房 4年後69.8萬脫手 還貼錢才還清貸款

熱門新聞

法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪