7天賣10萬件…名下公司涉逃稅1600萬 千萬粉絲網紅仍在直播

超過5000萬粉絲女網紅，名下公司涉嫌逃稅逾千萬，仍在高頻次直播。(取材自潮新聞)

近日有網友反映，某短視頻平台主播「周周珍可愛625」（實名周珍）名下控股企業涉嫌逃稅，已被國家稅務總局佛山市稅務局查處，涉及金額逾1600萬元，但這名主播仍持續在直播，還為「雙12」促銷活動做準備。

潮新聞報導，根據網友提供的線索，「周周珍可愛625」名下的廣東嘉星投資集團有限公司，全資持股的廣東嘉星文化傳媒有限公司，因在帳簿上不列或少列收入，被國家稅務總局佛山市稅務局第一稽查局認定存在違法行為，該公司少繳稅款達1659萬元，罰款金額為829萬5640元。

「周周珍可愛625」本名周珍，在該平台擁有5044.7萬粉絲，帳號認證為金氏紀錄水乳精華銷量王、平台國補合夥人，視頻內容以美妝產品為主，影響力較大，還是湖南婁底市助農公益大使，其店鋪位列平台臉部護膚店鋪榜第五名，近期銷量超過99%的同行，近七天熱賣商品超過10萬件。

據報導，廣東嘉星文化傳媒有限公司成立於2019年11月，周珍曾持有91.6667%股分，並於2023年2月28日退出，目前由廣東嘉星投資集團有限公司100%控股。周珍擔任廣東嘉星投資集團有限公司董事，持股99%，為公司實際控制人。

國家稅務總局廣東省稅務局的官網上，查到廣東嘉星文化傳媒有限公司的行政處罰信息。不少網友質疑，稅務部門對其名下公司處罰決定今年9月就已公布，那為何周珍目前仍在高頻次直播？平台是否知曉該涉稅處罰信息？為何未對其采取相應處理措施？

目前該短視頻平台工作人員對此尚無回應。

河南 開業律師付建表示，在帳簿上刻意不列、少列收入本就是法定偷稅情形，明顯是為規避納稅義務，絕非無意的逃稅。「網絡主播行為規範」明確要求，對違法失德、造成惡劣社會影響的網絡主播，可封禁帳號並納入黑名單，如今她卻繼續直播，不僅違背公序良俗，還涉嫌違反上述規範，平台若未及時處置，也需承擔相應的監管責任。