陝西男灌70℃麵湯殺妻 辯「想讓她服個軟 說幾句軟話」

中國新聞組／北京11日電
圖為案發麵館。（取材自中新周刊）
陝西渭南「灌麵湯殺妻案」，被告李某春涉嫌故意殺人罪被公訴，將於12日在白水縣人民法院一審宣判。

中國新聞周刊報導，案件資料顯示，2024年9月4日凌晨，李某春酒後與妻子吳女士因感情糾紛，在自家經營的「攢勁麵館」發生爭吵，對其使用鋼尺、皮帶、菜刀等工具實施毆打，後用麵湯澆灌，並將其拖入鍋中，致其背部、小腿多處受傷。經鑑定，吳女士是麵湯誤吸入呼吸道致哽死。據悉，事發時，這鍋麵湯溫度將近70攝氏度。

今年2月該案一審開庭，未當庭宣判，此後該案因「案情複雜」3次延期。

吳女士弟弟吳先生透露，庭審時李某春辯稱，對於案發過程，其酒後斷片意識不清， 「他說只是嚇唬妻子，沒想到致死，是想讓她服個軟，說幾句軟話」。吳先生從個案相關方了解到，李某春事後的酒精檢測報告為37mg/100ml。

「對於家暴行為，李某春當庭否認，認為和妻子的關係一直很好」，而據吳女士家屬了解，案發前兩人多次發生爭吵。

在受害者家屬的描述中，吳女士老實本分、厚道不善言辭。她兩歲喪父，隨母改嫁，自幼受人歧視，個性膽小怯懦。與李某春認識後，吳女士父母不同意這門婚事，但她不敢不從。當時，李某春還揚言，如果吳女士不同意結婚，就殺了她全家。婚後，李某春常因為瑣事對其大打出手。

去年8月底，李某春提出離婚，雙方親屬趕來勸和後，又一起出門旅遊。

吳女士的母親說，案發當天凌晨，曾接到李某春打來的2通電話，凌晨3點時他說和妻子在吵架，5點時則告知人已經不行了。吳母趕到麵館後，李某春跪下說：「媽，對不起，我沒把你女兒照顧好」。

對於即將迎來的一審判決，吳女士家屬表示，堅決不提供諒解書，「希望李某春被判死刑」。李某春則當庭認罪，表示「對不起父母、妻子和孩子，法院判我死我就死，判什麼就什麼」。

