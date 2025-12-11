捨不得丟…喬任梁父親吃8隻死蟹住院 還高燒41度

我的頻道

中國新聞組／北京11日電
喬任梁父親吃了不新鮮的大閘蟹中毒送醫。 （抖音視頻截圖）
喬任梁父親吃了不新鮮的大閘蟹中毒送醫。 （抖音視頻截圖）

12月10日，「喬任梁爸爸因吃8個死蟹住院」的消息登上微博熱搜。年僅28歲的男星喬任梁2016年9月16日離世，他的父母在兒子死後，透過社群分享日常生活，主要是介紹及帶貨一些罕見或高價位的食材，並親自料理。近日，喬任梁父母的社交帳號「高彩萍和喬老爺」發布視頻，稱喬父因捨不得丟棄家中已存放三日的大閘蟹，在食用後出現食物中毒症狀，發燒就醫。

綜合媒體報導，本來去醫院打針治療後有好轉，退燒也不吐了，回家休養後，隔天因為又再度發高燒到41度，所以再度去掛急診，做了檢查後，醫師告知情況比較嚴重需隻螃蟹，其中8隻為死蟹，導致病情在短暫退熱後再次加重。

網友看了都紛紛留言勸，「叔叔，別捨不得，對自己好點，做視頻都買最貴的，自己壞的都不捨得扔，太敬業了」、「希望叔叔阿姨千萬照顧好自己，不然kimi在天上也會心疼的」。

為什麼死蟹不能吃？上海市浦東新區人民醫院急診與重症醫學科醫師陳昊妤表示，螃蟹屬於甲殼類動物，鰓部、腸道及體表攜帶多種致病菌，常見的有副溶血性弧菌、創傷弧菌、沙門氏菌、致病性大腸桿菌等，其中大閘蟹這類淡水蟹由於生活環境的不同，初始菌落基數比海蟹更高，並且在死後腐敗速度更快。

「螃蟹死亡後，細菌在分解其體內蛋白質和游離氨基酸時，會釋放出組胺、腐胺、屍胺等多種生物胺毒素。其中，組胺含量最高、生成速度最快，是引發中毒的主要元凶。」陳昊妤表示，在室溫環境下，螃蟹死亡6小時後組胺含量約為100mg/100g，成人攝入50mg/kg組胺即可出現中毒症狀，輕則頭痛、惡心、嘔吐、皮膚紅疹，重則出現呼吸困難、心悸、血壓驟升，甚至危及生命。

針對如何存蟹才能吃得安心，陳昊妤醫師表示，存蟹時可以用濕潤毛巾覆蓋蟹身，置於0℃-4℃環境中，可保存2-3天，其間需每天檢查存活狀態，切忌將螃蟹泡在水中冷藏；而如果是煮熟的螃蟹，拆肉後可以裝入密封盒，-18℃冷凍可保存1個月，但再次食用前必須徹底蒸透。

