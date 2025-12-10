我的頻道

納蘇郡長布萊克曼宣布競選紐約州長 角逐共和黨提名

紐約邁友善語言城市 10萬市府設備將裝語言翻譯程式

貴陽女洗浴被大媽偷拍 驚見多人裸照「水匯員工沒人理我」

中國新聞組／北京10日電
圖為貴陽地中海傳奇水匯。（取材自極目新聞）
貴陽市民熊女士一家近日前往貴陽「地中海傳奇水匯」休閒，本想放鬆身心，卻意外遭遇偷拍事件。熊女士表示，她在汗蒸後沖澡時，水濺到旁邊一名年長女子身上，正準備道歉時，卻驚見對方手機畫面全是自己裸照。令她氣憤的是，從她搶下對方手機到報警後，水匯工作人員都未出面處理。

極目新聞報導，熊女士發現被偷拍後，擔心私密影像被外傳，立即上前搶奪偷拍女子的手機，雙方因此發生爭執。她回憶，當時自己還帶著孩子，現場卻無任何工作人員協助，「整整十多分鐘都看不到人影」。最終，她搶下手機並報警，「我看到後面是有三個穿紅衣服的工作人員，既不走過來，也不搭理我，報警以後工作人員都沒理我。」

警方到場後，將偷拍者楊姓女子帶走調查。經查，她手機中存有大量女性在澡堂內的私密照片與影片，其中包括一段29 秒、拍到3名全裸女性、面部清晰可辨的視頻，部分影像已被透過微信轉發。熊女士向媒體出示行政處罰決定書，證實楊女某因在水匯洗澡區偷拍並散布裸照，被處以7日行政拘留。

事發後，熊女士希望水匯方給出正式說法。報導指出，水匯大堂經理9日表示當時已報警，管理方曾介入溝通但雙方未達成一致。他稱事後曾向熊女士提出免門票並增送三張門票的補償方案，但遭到拒絕；對方要求經濟賠償，水匯方面無法同意，建議其走法律途徑。他並否認現場「十多分鐘無人處理」，稱最多「三到五分鐘」，強調工作人員有巡場安排。

對此回應，熊女士表示無奈，認為水匯應承擔安全管理責任，並希望透過自身遭遇提醒民眾，尤其是女性，在公共澡堂洗浴、換衣時務必注意自身隱私安全。

針對此事件，律師表示，場所方對公共安全負有管理義務，若受害者能證明其未及時制止或未配合處理，可能需承擔相應補充責任；此外，除行政處罰外，受害者亦可對偷拍者提起民事訴訟，主張精神損害賠償及要求道歉等權利。

據了解，地中海傳奇水匯占地5萬平方米，是一家集餐飲、洗浴、汗蒸、休閒娛樂於一體的綜合性大型水匯。

