我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打擊高物價 川普矛頭指向食品業

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

「絞得只剩一條腿」安徽草場維修工掉粉碎機 母目睹崩潰

中國新聞組／北京8日電
出人命的草場。（取材自新京報）
出人命的草場。（取材自新京報）

安徽淮北一名男子上個月在草場維修粉碎機時，粉碎機突然啟動，男子被捲入機內，當場死亡。家屬表示，男子的母親亦在草場工作，親眼目睹相關過程，情緒近乎崩潰；目前正在跟草場談賠償。

綜合九派新聞、新京報報導，死者妻子王女士回憶稱，當天接到通知後趕到現場時，消防人員已開始拆解粉碎機。「消防員完全拆開後才找到他，整個人只剩下一條腿。」王女士表示，婆婆當時就趴在機器底下查看，「全部是血」，場面極其慘烈。

男子在草場工作時，掉進粉碎機身亡。圖為事發現場。（取材自新京報）
男子在草場工作時，掉進粉碎機身亡。圖為事發現場。（取材自新京報）

據王女士介紹，丈夫到草場工作不足20天，主要負責照看機器，過去也曾協助維修。「老闆讓他去拉閘維修，不知道當天怎麼就出了事」，她說。

草場經營者姚先生在接受採訪時承認，事故發生時粉碎機並未切斷電源，且死者維修時攜帶了遙控器，「他上機器時帶著遙控器，一碰到遙控器，機器就啟動了」。姚先生表示願意賠償，但具體金額雙方多次協商未果。

男子在草場工作時，掉進粉碎機身亡。圖為事發現場。（取材自新京報）
男子在草場工作時，掉進粉碎機身亡。圖為事發現場。（取材自新京報）

王女士透露，草場方面最初僅願賠償10萬元人民幣，後在協調下提高至50萬元人民幣（約7.12萬美元），但要求分三年支付，她無法接受。「現在家裡只剩我、婆婆和四個月大的孩子，沒有任何收入來源，他人還在殯儀館。」她指出，由於協調破裂，家屬已準備提起訴訟。

▲ 影片來源：YouTube＠榴莲记录生活（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

百善派出所工作人員此前向媒體表示，事件屬意外，警方已向家屬作出說明。然而王女士堅稱，事故與草場長期未改善安全環境直接相關。

法律界人士亦指出草場可能需承擔主要責任。河南澤槿律師事務所主任付建表示，草場在設備未斷電的情況下安排工人維修，且未事先提示安全隱患，未能提供安全作業環境，「對死亡後果存在主要過錯，需承擔大部分甚至全部的賠償責任」。賠償範圍包括喪葬費、死亡賠償金、被扶養人生活費等。他補充說，若後續調查發現草場存在長期忽視安全管理、設備缺乏必要防護裝置等重大隱患，且與事故存在直接因果關係，相關責任人可能涉嫌重大責任事故罪。

目前，王女士正準備透過訴訟維權。

河南

上一則

花蓮近海5.7地震 福建多地有感「廈門晃很久」

延伸閱讀

香港宏福苑惡火奪命 過去一年頻繁發現消防隱患

香港宏福苑惡火奪命 過去一年頻繁發現消防隱患
香港大火後 中國下令排查高層建築隱患、禁用竹架工藝

香港大火後 中國下令排查高層建築隱患、禁用竹架工藝
戰國竹簡最新成果解密 安徽大學發布「楚辭」佚篇

戰國竹簡最新成果解密 安徽大學發布「楚辭」佚篇
安徽高中生為媽掙醫藥費 黑板留言「收廢瓶」…結局太暖

安徽高中生為媽掙醫藥費 黑板留言「收廢瓶」…結局太暖

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
日本女歌手BENI（本名安良城紅）在廣州的演唱會，上周六如期舉行。（取材自bilibili網站）

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」

2025-11-30 23:49

超人氣

更多 >
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料

心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料