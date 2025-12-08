胡蘿蔔惹禍? 杭州動物園黑熊撲倒飼養員「這下出名了」

黑熊在表演時突然攻擊飼養員。（視頻截圖）

多位網友6日發視頻稱，杭州野生動物世界一隻黑熊在表演過程中，突然撲倒攻擊飼養員兩次。杭州野生動物園7日發布公告稱，該事件起因是黑熊爭搶馴養員攜帶的食物胡蘿蔔，園方深表歉意，雙方都沒受傷。

來源：YouTube

綜合封面新聞、錢江晚報報導，從網友發布的視頻可以看到，當時，兩隻亞洲黑熊結束了滑板表演，正準備進行「開心三連跳」表演，前一隻黑熊已經上台，後面正在候場的那隻黑熊突然轉身，與飼養員發生拉扯，並瞬間將飼養員推倒在地。

旁邊一位女性工作人員用手中的塑料凳敲打黑熊無果，又試圖用手將其拉開。隨後，又跑來三名工作人員。期間，黑熊一度被制伏，但當被攻擊的飼養員再度上前時，拉扯再次發生。最終，五名工作人員一起將黑熊拉到了後台。

「突然就發生了，很驚險，演出也緊急暫停了，還好沒什麽大事。」一位遊客說。

6日深夜，杭州野生動物世界發布了這位被攻擊的飼養員和黑熊的視頻，稱下午的事件是黑熊「熊二」想搶飼養員手裡的胡蘿蔔。

視頻中，涉事馴養員對著小黑熊說：「想吃胡蘿蔔，你幹嘛要搶我的胡蘿蔔？會給你吃的呀，這下我們出名了吧？」

飼養員也在回覆中稱，熊二平時性格就比較貪吃，這次的主要原因是他隨身帶了一大袋熊二愛吃的胡蘿蔔和蘋果，被牠看到後急著想吃，一時興奮就直接撲了上來。

該飼養員也提到，他沒有受傷，熊二也沒有受傷。「這件事也提醒我，今後與熊二相處時要更加注意。」

杭州野生動物園7日發布公告稱，6日下午3時50分，杭州野生動物園在動物行為展示期間，發生了黑熊爭搶馴養員攜帶食物的情況。雖然馴養員和動物均未受傷，但因現場處置能力不足，給遊客帶來了不良體驗，園方深表歉意。

該公告說，針對此次事件，杭州野生動物園高度重視，決定立即取消黑熊的行為展示，並對相關動物進行妥善安撫和觀察，確保其身心健康。同時，園方將認真反思、積極整改，努力提升園區的管理和應急處置水平。對各位網友的關心和支持，表示衷心的感謝。

據報導，目前動物園正常開園。