村民焊欄桿圍堵 福州加油站虧700萬 還被鎮政府喊捐款

中國新聞組／北京7日電
村民在加油站出入口焊上鐵欄桿。(取材自自媒體「福建第一幫幫團」)
村民在加油站出入口焊上鐵欄桿。(取材自自媒體「福建第一幫幫團」)

在福建福州長樂江田鎮漳阪村，一家中石化加油站屢遭部分村民圍堵，即便法院判決確認其用地合法，加油站依然無法正常營業，問題的核心在於雙方對土地使用爭議及權益主張不一致。而鎮政府則讓加油站捐款，以換正常經營。

自媒體「福建第一幫幫團」報導，自2023年起，漳阪村部分村民以攔路、設卡等方式阻撓加油站營業，甚至焊接鐵欄桿在加油站入口，並通過拍攝視頻散播謠言制造輿論壓力。村民聲稱加油站未支付土地租金，主張加油站所使用的土地屬於村集體所有。

村民稱未收到租金。(取材自自媒體「福建第一幫幫團」)
村民稱未收到租金。(取材自自媒體「福建第一幫幫團」)

加油站的出租方負責人黃秀華提供文件顯示，加油站使用的土地在30年前經政府批准，20多年前辦理了行政許可及權屬登記手續。

儘管2024年，部分村民提起行政訴訟，但經過福州市台江區人民法院、福州市中級人民法院乃至福建省高院審理，均確認加油站有權使用該土地，駁回村民的訴訟請求。

敗訴後，村民又將矛頭指向加油站門前的福北線公路，聲稱道路拓寬改造後留下的1.656畝邊角地未被徵收，應屬於村民。

但漳阪村委會主任黃孝新出示的2014年補償方案顯示，該地塊已被徵收，村民當時選擇不要補償，而是置換村內林地。此外長樂區政府和江田鎮政府也明確回覆表示，涉及地塊已經置換。

2025年1月，江田鎮政府召開專題會議，稱未查詢到土地置換的正式記錄，要求加油站向村民支付年租金20萬元。這份未邀請村委會和企業參加的會議紀要，成了村民繼續圍堵的「尚方寶劍」。

而在這場會議之後，黃秀華所在的石化公司在江田鎮政府的「協調」下，轉了第一筆資金30萬元，可村民並沒有停止圍堵行為。

即使鎮政府出了專題會議紀要，企業也願意捐錢妥協，可是黃孝新認為不妥，會縱容不當維權，因此拒絕在調解協議裡蓋章簽字，也拒絕發放這筆30萬元，希望能有個更好的解決辦法。

2025年5月，江田鎮政府又讓黃秀華簽了一份調解協議，讓其所在的石化公司轉而向江田鎮商會捐贈55萬元。然而，加油站依然無法正常營業，當黃秀華再次找到江田鎮政府，得到的答覆是「錢捐得不夠」，加油站仍無法正常營運。

加油站因無法營業已損失超過700萬元人民幣(約99萬美元)，黃秀華三年來多方奔走維權，仍無法解決。

對此，福建師範大學法學院副教授丁兆增表示，政府應確保法治環境，維護合法企業權益，避免為解決爭端而姑息迎合違法行為。

加油站出租方負責人。(取材自自媒體「福建第一幫幫團」)
加油站出租方負責人。(取材自自媒體「福建第一幫幫團」)

