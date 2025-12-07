「最忙5人組」愈挖愈多 杭師大、科技平台都照搬百度人名

杭州師範大學發布情況通報。（取材自央視）

中國多個官方公告近日被踢爆照抄百度 文庫「中國普通人名大全」姓名，名單中前五個姓名因照抄次數最多，被戲稱「全網最忙五人組」。而這「照抄假名單」醜聞似有愈滾愈大之勢，杭州師範大學一項公益計畫6日也被點名以此方式如法炮製，涉及金額45萬元人民幣（約6.3萬元），其中以虛假姓名支出的有15萬元的書架、近10萬元的教材開發等。儘管該校迅速致歉並表示將嚴懲相關人員，仍被媒體和網民怒批離譜、荒唐，並要求全國徹查類似涉貪情形。

近日中國多個書法比賽、聲樂比賽獲獎名單、政府招投標項目評審員名單、執法局行政處罰名單被爆料涉及作假，名單中的人名均來自於「10000中國普通人名大全」文檔。6日有網民再扒出廣州通用職業技術學校2023年「高考 喜報名單」也與百度人名大全高度重合，甚至列出了高考分數，讓網民直呼不可思議，高考分數也能偽造。

不過，最受關注的還是培養作育英才師資的杭州師大涉照抄人名事件。

據網民爆料，杭州師大人文學院官方網站發布的福彩公益金項目受助對象公示名單中，部分人名也出自這一文檔。該項目名為「多彩送教淳滋味」，為浙江省淳安縣助困助學項目。引發質疑後，校方已刪除了官網上這則資料。

杭州師大6日兩次通報並為此向社會致歉，稱該項目為杭州師大校友會申報的2022年浙江省福彩公益金資助項目，總經費45萬元，由校友會負責、人文學院配合實施，費用均由校友會列支。經核查實際支出45萬元，其中15萬元用於淳安縣山區小學圖書館購置書架，9萬3399元用於線上線下課程設計及教材選編等教學資源開發；10萬536元購置學習用品資助農村留守兒童；5萬5440元購買圖書資料；4萬5000元用於支教人員的差旅費；相關稅 費5625元。

通報稱，因工作人員未認真執行工作規範，未實時統計線上授課實際學生名單，在項目驗收時弄虛作假，簡單採用網路名單分七次公示，導致名單不實，說明相關工作人員作風不嚴不實，相關部門和學院監管不力，學校將依規依紀對相關人員作出嚴肅處理，全面排查整改。

新京報對此評論稱，公益金的管理與使用應當公開透明，此事件中，公益金究竟花在何處，不能成了一筆「胡塗帳」。此事不僅涉及大學內部管理，也涉及福彩資金使用，值得認真追問。

網民也質疑，「山區小學買書架需要花15萬元？這個水分真的有點多了，嚴查吧」、「公布明細啊，15萬元的書架誰中標了」、「杭州到淳安差旅費4萬5元，去了多少次，多少錢人，多少天啊，要那麼貴」、「課程設計教材選編能花10萬元？」、「我兒子說的謊都比這個圓潤」。

另據澎湃新聞報導，「遼寧省科技企業知識轉化平台」網頁份「2024年遼寧省非公有制高級職稱評審通過人員名單公示」，58人中有48個名字和百度人名大全部分名單一致；營口市科技企業知識轉化平台「2024年營口市非公有制工程系列中級職稱評審通過人員名單公示」部分人員姓名和排列也和百度文庫人名大全部分名單一致。