中航海家翟墨南極行遭洗劫 「翟墨一號」喪失航行能力

中國航海家翟墨船長發起的帆船環航南極洲活動，在航行途經巴布亞新幾內亞海域時遭遇惡性搶劫事件。(取材自翟墨國際航海中心)

公眾號「翟墨國際航海中心」5日發文稱，中國航海家翟墨發起的帆船環航南極洲活動，在航行途經巴布亞紐幾內亞 海域時遭遇惡性搶劫事件，「翟墨一號」帆船遭破壞性劫掠，船隻已完全喪失航行能力；目前大使館 正協助處理此事，當地警方也已介入。

極目新聞報導，「翟墨一號」船長翟墨一行於2日抵達巴布亞紐幾內亞海域，應當地有關部門要求，必須全體船員搭乘水警艇前往首都辦理入境通關手續，臨行前，當地警力及村民已向水警明確承諾代為守護船隻，但4日清晨，當翟墨一行搭水警艇返回帆船時，發現「翟墨一號」已被不明人員非法侵入，並遭到破壞性洗劫。

經現場核查，此次搶劫造成的損失嚴重，航行船隻設備全部都遭毀滅性劫掠拆毀，包括發動機、發電機、纜索帆具、救生艇、舷外機等核心部件，以及船上所有電器、家具等物品；船載功能性設備與財物悉數遺失，包含證件文書、通訊導航系統、攝影攝像器材、直播設備、海事衛星設備等全部必備物資；作案人員蓄意打開船底閥，導致全船艙室被海水長時間浸泡，這艘曾經成功完成北冰洋環航的遠洋帆船，已完全喪失航行能力。

據報導，當地警方隨即開展搜尋，攔截了一艘參與洗劫的當地船隻，查獲部分被盜設備財物，但其餘作案船隻及涉案人員仍在逃。

翟墨一行人身安全無虞，在中國駐巴布亞紐幾內亞使館、當地有關部門及華人 僑界熱心朋友的關心協助下，團隊正有序推進善後事宜。因受到船只毀滅性損毀影響，原定本年度完成的南極環航計劃將被迫調整。

5日晚間，翟墨在社交平台發文，「向所有關心我們的朋友們同步一則突發情況：翟墨一號遭遇破壞性洗劫。感謝大家的關心，接下來我們也會持續向大家更新進展」。

據公開資料，翟墨是中國帆船環球航海第一人、感動中國人物之一、海洋公益形象大使。他於2021年6月到2022年11月完成「人類首次不停靠環航北冰洋」航行。