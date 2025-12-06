煙台女鑽「僅退款」漏洞 半年退225個包裹貪5萬…慘了

商家展示警方發出的受案回執。（取材自瀟湘晨報）

中國電商 平台「僅退款不退貨」服務推出後，常有貪心民眾濫用。廣州一商家半年內遭山東煙台同一買家以 「換面單+攔截快遞」 方式，惡意 「僅退款」 225次，損失超5萬元。買家騙局敗露後轉帳求和解被拒，目前案件已刑事立案，涉嫌詐騙 罪。

快科技引述媒體報導，上述女子每次下單同時購買低價（十幾元）和高價（數百上千元）商品，營造正常消費假象。

在快遞未簽收時，針對高價商品申請 「僅退款」，同步申請 「攔截快遞」，利用平台規則漏洞獲取退款。

女子收到攔截包裹後，撕下低價商品面單貼到高價商品包裝上，將低價商品冒充高價商品退回。

由於退回的包裹 「外包裝完好」，商家倉庫人員未拆箱核驗，讓騙局持續半年未被發現。

後來該女子故技重施時，由於操作疏忽，面單未貼牢露出原商品信息露出馬腳，商家倉庫人員拆箱後發現 「高價包裹內裝低價商品」 的破綻。

事件曝光後，商家將自己的遭遇分享到網上，沒想到另有十多位商家也遭遇相同的情況，核對地址後確認均遭同一買家以相同手法詐騙。

此時買家意識到事態嚴重，雖然主動聯繫轉帳賠償並求和解，但被明確拒絕，稱 「成年人應承擔應有判罰」。

按照相關法律規定，此次涉案金額5萬多元，達到詐騙罪 「數額巨大」 標準，若查實，該女將面臨3-10年有期徒刑並處罰金。