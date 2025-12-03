我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

華府法官下令 執法人員須持逮捕令才能抓無證移民嫌犯

提款百萬門外被搶 豫男中彈失明 控銀行不報警還關門

中國新聞組／北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
倪男遇搶受傷左眼失明。（取材自紫牛新聞）
倪男遇搶受傷左眼失明。（取材自紫牛新聞）

河南鄭州倪姓男子去年中國農業銀行分行提領170萬現金（人民幣，下同，約24萬美元）後，在銀行門口遭持槍歹徒搶劫，雖然劫匪事敗逃去，但倪男左眼中彈失明。他指控銀行漠視劫案，「不但沒報警，還把銀行門關上了」，引發輿論熱議。銀行昨回應稱，職員視線受阻故未能馬上發現客戶遇劫，河南省銀行保險業糾紛調解中心已介入調解。

據中國新聞周刊報導、新京報、揚子晚報等媒體報導，倪男披露事發去年7月，他拖著裝有巨額現金的行李箱走出農行鄭州中牟白沙支行銀行，將錢放入車後行李廂時，歹徒從後接近「照頭就一槍」，但搶走行李箱逃離時摔倒，倪男負傷上前搏鬥。

報導指出，倪男表示，自己和歹徒在銀行門口纏鬥近20分鐘，「搏鬥中我喊銀行保安報警，銀行開著門，保安在門口站著，可不但沒報警，還把銀行門關上了」，最後歹徒逃離現場。

據報導，事件導致倪先生左眼失明，左眼視力損害八級傷殘，重傷二級。案件今年2月一審宣判，王姓劫匪因搶劫罪、非法持有槍支罪被判死緩，賠償倪男7.3萬元。倪男對此表示，「但我認為在這件事上銀行也應承擔相應責任」。

倪男認為，他已提前向銀行預約大額現金取款，銀行應確保他安全上車離開，「若銀行安保做到位，或許不會發生此事」，因此向銀行索賠80萬元（約11.3萬美元）。

案件判決書顯示，王某某因投資失敗欠債，產生搶劫銀行犯意，並自製4把槍支，選擇離家較遠的銀行作為犯案地點，並多次踩點尋找作案目標。

判決書並指出銀行多名職員事發時均聽見槍聲；據「澎湃新聞」，涉事銀行昨日回應稱，由於視線被車輛遮擋，銀行職員及保安並未馬上發現倪男遭搶劫。據閉路電視片段，倪男當日上午11時46分步行至離銀行約25米處遭遇搶劫，歹徒11時48分搭電單車逃去，銀行職員11時54分報警。

中國農業銀行客服熱線表示，客戶有特殊要求，可以向當地分行提出，總行沒有明確規定要提供安保服務。「揚子晚報」引述銀行業內人士稱，部分銀行會在客戶取走大額現金後，安排保安護送客戶至銀行附近的停車地點，不過多數情況是客戶自行離開。河南律師付建表示，銀行作為經營場所，對場所內及周邊一定範圍負有安全保障義務，未盡到義務造成客戶損害需承擔相應責任。

涉事銀行。（取材自紫牛新聞）
涉事銀行。（取材自紫牛新聞）

河南 鄭州 槍支

上一則

KK園區主腦佘智江身世曝光 遭爆靠網賭發跡、吊打頂撞同學

下一則

「韌性」榜首…中國十大流行語 AI詞熱門 從從容容入選

延伸閱讀

鄭州男提現金百萬遇劫 中彈失明控銀行袖手旁觀

鄭州男提現金百萬遇劫 中彈失明控銀行袖手旁觀
繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章
檢稱僑領為孫雯胡驍牽線 在中國獲取大量利益

檢稱僑領為孫雯胡驍牽線 在中國獲取大量利益
母逝20年 河南男請鄉親連看3天戲還管飯 現場人山人海

母逝20年 河南男請鄉親連看3天戲還管飯 現場人山人海

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
香港大埔宏福苑五級火焚燒十多個小時後，截至27日上午6時，已知造成44死、58傷。(路透)

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

2025-11-26 21:13

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效