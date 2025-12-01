我的頻道

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

5歲女南京遊樂園遭電擊進ICU 園方允賠償 卻反悔稱破產

中國新聞組／北京1日電
事發時的監控畫面。(取材自紅星新聞)
江蘇南京一名5歲女童在遊樂園玩水時突然暈倒，家屬指涉事設備疑似漏電，園方一度承諾賠償，卻在事後反悔並稱公司將走「破產流程」。事件多次協調無果。

紅星新聞報導，陳女士表示，8月31日下午，她與丈夫帶女兒到南京松鼠部落森林假日公園遊玩。事發時，女兒在水域遊玩區與十多名小孩一起玩水，走至一個大木箱附近時突然昏倒並抽搐。陳女士丈夫上前查看抱起女兒時，感覺手部被電麻，兩人才意識到女童可能遭到電擊。

事發後，當事人前往園區拍下的環境圖。(取材自紅星新聞)
孩子被緊急送往南京市兒童醫院，因意識不清被送入ICU治療。陳女士提供的診斷證明顯示，女童被診斷為驚厥、心肌損害，疑似電擊傷及缺氧缺血性腦病。由於事發時身處積水環境，醫院未見明顯電流進出口，因此將電擊列為「疑似」。

陳女士稱，園區負責人張某某當晚到醫院探視，稱木箱內裝有380伏水泵，設備「偶爾漏電」，並表示待孩子康復後再協商後續處理。然而，等孩子出院後，園方態度急轉，否認設備漏電，只願支付醫療費，不願承擔其他責任。

針對園區否認設備問題，陳女士提出她曾與張某某的聊天記錄。對方在訊息中提及「如果你們家孩子真的是被電到了，那只能是她自己剛好被電到」，但仍堅稱園區「沒發生過漏電事故」。家屬認為，這種說法混淆責任、避重就輕。

事發後，當事人前往園區拍下的水泵照片。(取材自紅星新聞)
事件曾於11月中旬進入地方部門調解。陳女士稱，園區方面當時同意賠償15萬元人民幣（約2.1萬美元），並透過公司員工發訊息告知賠償金額已上報董事長審批，但因「淡季資金緊張」需一周後確認支付方式。然而，11月27日，公司再次反悔，稱股東不接受賠償方案。

隨後，陳女士致電公司法定代表人宋某。依據她提供的錄音，宋某表示公司已召開股東會，決定啟動破產程序，並稱自己「已離職」，建議家屬走司法途徑。「公司破產，你去告也只是拿一張判決書。」這項回應令家屬無所適從。

然而，企業信用資訊平台顯示，南京悉樂文化旅遊有限公司的法定代表人目前仍為宋某，與其「已離任」的說法不符。園區現場負責人張某某則在電話中回應記者，建議「問相關部門」，隨後便掛斷；地方街道書記亦未回覆記者查詢。

目前，女童已出院，但仍需持續觀察。家屬表示，孩子受傷、企業推責、賠償跳票，再加上一句「公司要破產了」，他們只能等待司法鑑定與法律途徑給出結果。

