寧波地鐵車廂廣告「像趕屍隊」 乘客：絕不敢坐末班車

寧波地鐵車廂裡的「十里紅妝」地貼。（取材自都市時報）

浙江寧波不少網友近日在社交平台吐槽寧波地鐵 4號線車廂裡的廣告「太詭異」、「像趕屍隊」、「這是要把乘客都送走的陰間列車嗎？」。原來，寧波地鐵在車廂地板上貼著穿著鮮艷舊時服飾迎親隊伍的大尺寸圖片，宣傳當地民俗「十里紅妝」，但因呈現方式「瘆得慌」，讓乘客坐車時很不自在，甚至有恐怖的地府感覺。寧波地鐵表示已將網友意見上報，後續可能會有整改措施。

據都市時報報導，多名網友在社交平台上分享拍攝照片顯示，寧波地鐵4號線車廂地板上貼著一支穿著鮮艷舊時服飾迎親的隊伍圖片，鋪滿整個車廂地板，顏色看來鮮艷，照片中雖是喜慶的迎親隊伍，表情卻看來個個詭異，而且顏色與車廂不搭，有網友形容這種呈現方式讓迎親隊看來像「趕屍隊」，平時坐在車廂裡看著照片都覺得有些恐怖 ，「這要是晚上最後一班沒幾個人，太考驗心態啦」，「這我絕對不敢坐末班車」。

也有網友稱，這樣把人像放在地上踩的呈現方式不妥，而且色彩、印刷、構圖看來設計「詭異像在陰間」，晚上走進車廂被這些人死盯著看要被「嚇一跳」，有人批評「又是哪個領導拍腦袋決定」、「讓你接地氣不是讓你接地府」，「該下崗了」，「沒坐30年辦公室經驗的都想不出來」，「應該把主管領導的相片印上去給大家踩」，「必須問責」。

也有網友覺得沒問題：「這麼美好的歷史文化，這麼美好的十里紅妝，怎麼就被你們說成了詭異了？這跟那個說魯迅故裡門口那魯迅夾菸畫像不妥如出一轍」；也有人諷「這才叫特色，鬼魅主題地鐵，不好嗎？刺激，我感覺還可以，我能接受」。

寧波地鐵客服昨對此回應表示，他們已經收到了不少乘客反映不妥的意見，「第一是立意有點不太明確，第二是宣傳方式不太妥當，踩人家確實不好」，他們也關注到了網友們的意見，已經集體提交給了後台的相應部門，後續可能會有整改措施。客服並說，圖片上的是寧波當地民俗「十里紅妝」，這是寧波市寧海縣及浙東地區特有的傳統婚俗。

不過有網友仍不滿意稱：「十里紅妝沒問題，你搞在地板上，又這麼糊，你自己看看嚇人嗎？」。