河南假奶粉／電商賣黑心貨 流向哪？誰受害？民眾恐慌

用奶精加澱粉做成的假奶粉。(央視截圖)

央視近日曝光了2024年查獲的河南 假奶粉事件，警方調查，這些實際上僅由奶精加澱粉做成的所謂「進口奶粉」，都是通過電商 平台銷售，快遞發貨，流通全國，引來媒體和網民對於電商平台為何沒有起到審核防範的作用，以及為何不用擔責的質疑，懷疑背後有龐大的造假售價供應鏈 ，呼籲繼續嚴查，並將電商平台應承擔前置審核和風控責任入法規範。而且，央視報導並未公布這些黑心奶粉的去向，也引來許多民眾恐慌，擔心喝到假奶粉。

極目新聞報導，這些假奶粉的作惡，是全鏈條失守的結果。據警方調查，不肖業者都是通過電商平台銷售，快遞發貨。在電商平台，他們的相關資料又是通過造假獲得的。那麼，平台到底有沒有起到審核防範的作用？令人疑惑的是，售假行為牽涉幾大電商平台。在一些直播間，主播利用假奶粉冒充駝奶粉、羊奶、俄羅斯奶粉等出售，有的甚至直接冒充知名品牌。平台真的不知情嗎？

另外，假奶粉銷往全國，說明受害的消費者是一個很大的群體。這些假奶粉到底流向了哪裡，又造成了什麽危害？那麼，對他們有沒有賠償？這些都待進一步深入調查並公開調查結果釋疑。

另據新京報報導，此案透露了在電商平台已經成為造假售假供應鏈一環的背景下，平台的審核能力和風控能力，本質上已是食品安全體系不可或缺的一部分，平台理應承擔前置審核和風控責任。

這些問題奶粉是怎麼混進電商平台的也應深入追查，例如，本案中所謂「進口奶粉」的外包裝沒有中文標識，而法律明確規定，所有進口食品必須具備符合標準的中文標籤和說明書，標識真實完整、來源可追溯。相關平台為何沒有履行查驗義務？報關單、產品證照可以偽造，但不可能輕易通過審核，平台是否真正盡到核驗責任？對銷售主體的盡職調查是否充分？隨著案件細節曝光，這些問題都值得追問。