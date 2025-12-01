我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

河南假奶粉／電商賣黑心貨 流向哪？誰受害？民眾恐慌

中國新聞組／北京1日電
用奶精加澱粉做成的假奶粉。(央視截圖)
用奶精加澱粉做成的假奶粉。(央視截圖)

央視近日曝光了2024年查獲的河南假奶粉事件，警方調查，這些實際上僅由奶精加澱粉做成的所謂「進口奶粉」，都是通過電商平台銷售，快遞發貨，流通全國，引來媒體和網民對於電商平台為何沒有起到審核防範的作用，以及為何不用擔責的質疑，懷疑背後有龐大的造假售價供應鏈，呼籲繼續嚴查，並將電商平台應承擔前置審核和風控責任入法規範。而且，央視報導並未公布這些黑心奶粉的去向，也引來許多民眾恐慌，擔心喝到假奶粉。

極目新聞報導，這些假奶粉的作惡，是全鏈條失守的結果。據警方調查，不肖業者都是通過電商平台銷售，快遞發貨。在電商平台，他們的相關資料又是通過造假獲得的。那麼，平台到底有沒有起到審核防範的作用？令人疑惑的是，售假行為牽涉幾大電商平台。在一些直播間，主播利用假奶粉冒充駝奶粉、羊奶、俄羅斯奶粉等出售，有的甚至直接冒充知名品牌。平台真的不知情嗎？

另外，假奶粉銷往全國，說明受害的消費者是一個很大的群體。這些假奶粉到底流向了哪裡，又造成了什麽危害？那麼，對他們有沒有賠償？這些都待進一步深入調查並公開調查結果釋疑。

另據新京報報導，此案透露了在電商平台已經成為造假售假供應鏈一環的背景下，平台的審核能力和風控能力，本質上已是食品安全體系不可或缺的一部分，平台理應承擔前置審核和風控責任。

這些問題奶粉是怎麼混進電商平台的也應深入追查，例如，本案中所謂「進口奶粉」的外包裝沒有中文標識，而法律明確規定，所有進口食品必須具備符合標準的中文標籤和說明書，標識真實完整、來源可追溯。相關平台為何沒有履行查驗義務？報關單、產品證照可以偽造，但不可能輕易通過審核，平台是否真正盡到核驗責任？對銷售主體的盡職調查是否充分？隨著案件細節曝光，這些問題都值得追問。

事實上，電商平台掌握著最能提示風險的大數據：異常的價格—與進口奶粉正常價格嚴重不符；異常的發貨地—聲稱來自黑河口岸，實際卻從河南縣城發貨；異常的經營者信息—頻繁更換註冊地或身分信息等。食品安全治理是一套系統工程，只有從商家註冊、商品證照、物流流向到交易評價等全鏈條信息都納入風控體系，才能在源頭發現問題，減輕終端監管的壓力。

在各大電商平台都有銷售。(央視截圖)
在各大電商平台都有銷售。(央視截圖)

電商 河南 供應鏈

上一則

沒比男足好? 中國女足0：8輸英格蘭 平最慘輸球紀錄

下一則

「大頭娃娃」2.0？ 奶精混澱粉 河南假奶粉銷全中國

延伸閱讀

香港火災／頂流藝人紛捐款 怎不見迪麗熱巴？粉絲舌戰

香港火災／頂流藝人紛捐款 怎不見迪麗熱巴？粉絲舌戰
河南女花150萬拍下32房 等5年未交付 稱「房價翻番」

河南女花150萬拍下32房 等5年未交付 稱「房價翻番」
河南雙胞胎同日迎娶雙胞胎姊妹 網友歪樓關心「上錯床」

河南雙胞胎同日迎娶雙胞胎姊妹 網友歪樓關心「上錯床」
河南20歲實習男主播太帥了 網友驚：這不是張凌赫嗎？

河南20歲實習男主播太帥了 網友驚：這不是張凌赫嗎？

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企