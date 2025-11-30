港大火／中整治使用竹架、非阻燃網等情況 並懸賞舉報

國務院安委會日前印發通知，部署開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動，聚焦有人員居住和活動的高層民用建築。（新華社）

香港 大埔宏福苑 大火造成逾百人罹難，據應急管理部29日消息，國務院 安委會日前印發通知，部署開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動，重點排查正進行外牆改造的高層民用建築，尤其要整治使用竹架、非阻燃網等情況，強調對違法違規行為要嚴格監管執法，並懸賞舉報身邊的安全風險隱患。

綜合媒體報導，據了解，此次排查整治突出四方面：

一是正在進行外牆改造施工的高層民用建築。重點排查整治新裝外牆保溫系統採用易燃可燃材料；使用竹（木）腳手架、非阻燃型密目式安全網等已禁止使用的材料、工藝和設備等。

二是正在進行內部裝修改造的高層民用建築。重點排查整治涉及動火作業的限額以下小型工程不按規定進行備案管理；違規使用易燃可燃材料裝飾裝修以及易燃可燃物品；人員密集場所在營業期間進行動火作業等。

三是高層民用建築的消防設施設備。重點排查整治室內（外）消火栓系統、自動噴水滅火系統無水或壓力不足；火災自動報警系統、機械防排煙系統不能正常使用；防火捲簾、防火門等防火分隔設施無法正常關閉或完整性損壞等。

四是高層民用建築的日常消防安全管理。重點排查整治未及時清理建築外立面與裙房等附屬建築連接處的易燃可燃雜物；排查疏散通道有否堵塞占用等。

通知要求，各地區要圍繞排查重點任務，組織相關企業單位全面自查，有關部門同步開展抽查，堅決防範排查「走過場」，發現安全隱患要立行立改，對檢查中發現的嚴重違法違規行為，要嚴格監管執法，不採取措施的「要嚴肅追責問責」。同時，要建立健全群眾舉報獎勵機制，鼓勵群眾和企業員工，舉報身邊的安全風險隱患。

國務院安委會統一領導全國安全生產工作，目前主任由國務院副總理張國清擔任，辦公室設在應急管理部。

據不完全統計，中國現有高層民用建築100多萬棟，超過100米的超高層建築逾5000棟，總量世界第一。國家消防救援局2024年曾表示，近年全國高層建築火災呈逐年上升趨勢。特別是建於上世紀80、90年代和本世紀初的高層建築，各種設備進入老化期，安全風險較高。