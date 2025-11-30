我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

港大火／中整治使用竹架、非阻燃網等情況 並懸賞舉報

中國新聞組／北京30日電
國務院安委會日前印發通知，部署開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動，聚焦有人員居住和活動的高層民用建築。（新華社）
國務院安委會日前印發通知，部署開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動，聚焦有人員居住和活動的高層民用建築。（新華社）

香港大埔宏福苑大火造成逾百人罹難，據應急管理部29日消息，國務院安委會日前印發通知，部署開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動，重點排查正進行外牆改造的高層民用建築，尤其要整治使用竹架、非阻燃網等情況，強調對違法違規行為要嚴格監管執法，並懸賞舉報身邊的安全風險隱患。

綜合媒體報導，據了解，此次排查整治突出四方面：

一是正在進行外牆改造施工的高層民用建築。重點排查整治新裝外牆保溫系統採用易燃可燃材料；使用竹（木）腳手架、非阻燃型密目式安全網等已禁止使用的材料、工藝和設備等。

二是正在進行內部裝修改造的高層民用建築。重點排查整治涉及動火作業的限額以下小型工程不按規定進行備案管理；違規使用易燃可燃材料裝飾裝修以及易燃可燃物品；人員密集場所在營業期間進行動火作業等。

三是高層民用建築的消防設施設備。重點排查整治室內（外）消火栓系統、自動噴水滅火系統無水或壓力不足；火災自動報警系統、機械防排煙系統不能正常使用；防火捲簾、防火門等防火分隔設施無法正常關閉或完整性損壞等。

四是高層民用建築的日常消防安全管理。重點排查整治未及時清理建築外立面與裙房等附屬建築連接處的易燃可燃雜物；排查疏散通道有否堵塞占用等。

通知要求，各地區要圍繞排查重點任務，組織相關企業單位全面自查，有關部門同步開展抽查，堅決防範排查「走過場」，發現安全隱患要立行立改，對檢查中發現的嚴重違法違規行為，要嚴格監管執法，不採取措施的「要嚴肅追責問責」。同時，要建立健全群眾舉報獎勵機制，鼓勵群眾和企業員工，舉報身邊的安全風險隱患。

國務院安委會統一領導全國安全生產工作，目前主任由國務院副總理張國清擔任，辦公室設在應急管理部。 

據不完全統計，中國現有高層民用建築100多萬棟，超過100米的超高層建築逾5000棟，總量世界第一。國家消防救援局2024年曾表示，近年全國高層建築火災呈逐年上升趨勢。特別是建於上世紀80、90年代和本世紀初的高層建築，各種設備進入老化期，安全風險較高。

國務院 宏福苑 香港

上一則

中官媒宣傳叉燒片 有網友扯港大火 挨轟無人性

下一則

中客赴日旅遊急凍 團客全沒了 中航企12月取消900航班

延伸閱讀

香港大火後 中國下令排查高層建築隱患、禁用竹架工藝

香港大火後 中國下令排查高層建築隱患、禁用竹架工藝
全世界唯香港還在用竹棚？港府令7天內交阻燃性報告

全世界唯香港還在用竹棚？港府令7天內交阻燃性報告
加拿大前奧運選手毒梟 被加控謀殺證人 當局懸賞1500萬元抓捕

加拿大前奧運選手毒梟 被加控謀殺證人 當局懸賞1500萬元抓捕
中國懸賞百萬徵八炯、閩南狼罪證 陸委會：民眾提供線索恐觸法

中國懸賞百萬徵八炯、閩南狼罪證 陸委會：民眾提供線索恐觸法

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉