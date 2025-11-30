我的頻道

車模不雅視頻瘋傳 小鵬車太低俗？ 品牌方急喊是AI搞的

中國新聞組／北京30日電
中國車模的不雅視頻28日在網上迅速流傳。(視頻截圖)
中國車模的不雅視頻28日在網上迅速流傳。(視頻截圖)

一段中國車模的不雅視頻28日在網上迅速流傳。視頻中，該車模背後所停放的是小鵬旗下的全新小鵬P7。有媒體報導，這讓小鵬一瞬間成為消費者口中的「低俗」車，更有消費者在網上留言稱「太低俗了，堅決不買」。小鵬當晚緊急闢謠稱，對利用AI技術生成低俗視頻惡意抹黑公司形象的違法行為表示強烈譴責，並且已經報警，將會堅決追責到底。

來源：YouTube

國際金融報報導，視頻發酵當晚，小鵬在官方微博緊急闢謠稱，注意到部分帳號在社交媒體及私域渠道，惡意傳播利用AI技術生成的、以小鵬汽車廣州車展展台為背景的，虛假的低俗色情視頻並以此炒作負面話題、詆毀小鵬汽車品牌和產品。此類行為不僅嚴重違背公序良俗污染網絡生態，更侵犯了小鵬汽車的合法權益，觸碰了法律紅線。

小鵬表示，小鵬汽車車展未邀請任何模特及演藝人員，也一貫堅決抵制、反對以不良內容展開宣傳的行徑。公司對這種濫用AI技術、惡意抹黑公司形象的違法行為表示強烈譴責，並會堅決追責到底。目前，公司已全面固定相關證據並正式報警，公安機關已介入調查。

在發布闢謠聲明的同時，小鵬還公開了其對於此次事件的報警回執。

今年是小鵬汽車快速發展的一年，在MONA系列的幫助下，小鵬開始「逆風翻盤」。根據第三季度財報，報告期內小鵬營收203.8億元人民幣(約28億美元)，單季毛利率達到20.1%，淨虧損3.8億元。

對於第四季度，公司預計，第四季度營收215億元至230億元，同比增加約33.5%至42.8%；預計交付量12萬5000至13萬2000輛，同比增加約36.6%至44.3%。

董事長何小鵬在業績電話會議上表示，有信心在第四季度實現盈虧平衡。

