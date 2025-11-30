不繳費不讓走? 內蒙1收費站要求司機掃個人收款碼補費

內蒙古交通集團鄂爾多斯新街收費站。(取材自極目新聞)

近日，貨運司機冶先生反映，今年10月20日，他在途經內蒙古交通集團鄂爾多斯新街收費站時，收費員要求他通過掃個人收款碼補繳通行費，不讓使用官方指定的「收費公路通行費補費平台」進行線上補費。收費員還明確表示，若不按照要求現場補費，車輛將不能駛離高速。對此，內蒙古交通集團鄂爾多斯分公司只回覆司機是自願補費，並無進一步解釋。有律師表示，私人二維碼收取公款涉嫌違法。

綜合極目新聞、中國交通廣播、央廣網報導，據了解，大貨車的軸數是判定高速公路通行費收費高低的標準之一，大貨車軸數越多，需要繳納的高速公路通行費也就越多。貨車上高速公路時，高速入口的車牌識別系統在識別貨車軸數時會出現偏差，這會導致高速通行費計算有誤，須事後補繳。交通運輸部為此專門推出「收費公路通行費補費平台（小程序）」，正是為方便司機遠程處理非惡意漏費問題，線上辦理補費。

新街收費站讓貨車司機簽署的補費確認單，其中有自願補費的陳述。(取材自極目新聞)

但冶先生表示，他明明是遇上強制線下補繳通行費，收費站工作人員要求司機簽署的「高速通行費補費確認單」中卻有「自願補繳所欠通行費」的表述。如果不簽這個確認單就不能線下補費，不能下高速。

冶先生說，曾經他因為不願在確認單上簽字線下補費，而被堵在這個收費站四天，最終被迫簽字繳費才下了高速。

據冶先生表示，同樣的車輛裝載同樣貨物，走同樣的路線，補繳通行費的金額卻有時會相差一、兩百元人民幣不等，這讓冶先生感覺補繳的額度就是收費員隨口說的，缺乏標準。

11月2日，冶先生到達新街收費站被要求補繳通行費金額是1700多元人民幣(約240美元)，跟他幾天前所補費的金額1520元相差200多元。冶先生說：「每次到收費站，工作人員說的補費金額都不一樣。」

冶先生認為，在線上平台補費能夠清晰地展示補費明細與標準，而新街收費站要求線下補費，既未說明補費依據，也不提供補費憑證。

10月20日，冶先生在內蒙古交通集團新街收費站補費時，質疑他們使用個人二維碼收款。內蒙古交通集團新街收費站工作人員稱，補繳的通行費確實轉入了個人收款帳戶，但會上交公司。

報導指出，11月12日，記者隨幾位大件運輸車司機來到內蒙古交通集團鄂爾多斯新街收費站發現，該收費站確實不允許司機使用收費公路通行費補費平台（小程序）在線繳費，而是要求其在線下完成支付。

收費過程中，工作人員使用了個人帳戶二維碼進行收款。收費站工作人員除讓司機簽署上述的補費確認單之外，會再拿出一份說明讓司機簽字。說明的內容大致為「因個人原因無法將費用轉入收費站的對公帳戶，自願將補繳款項支付至個人帳戶」。

北京諾恆律師事務所律師梁偉森認為，收取的高速通行費屬於公共收費，不能進入個人帳號，可能導致資金脫離監管，涉嫌違法侵占公共財產等。