太離譜 溫州幹部拿好幾個人的「人臉面具」刷臉打卡

中國新聞組／北京30日電
浙江溫州龍港市李家垟社區多名幹部被指用人臉面具「刷臉」考勤打卡。(取材自澎湃新聞)
浙江溫州龍港市李家垟社區多名幹部被指用人臉面具「刷臉」考勤打卡。(取材自澎湃新聞)

浙江溫州龍港市李家垟社區的李先生日前表示，社區書記李某某等多名幹部存在考勤弄虛作假行為，指稱社區黨委書記帶頭使用「人臉面具」刷臉打卡。目前，龍港市委社會工作部已受理此項舉報。社區黨委書記李某某28日表示，自己不清楚情況。另外，相關主管部門負責人婉拒了採訪。

來源：YouTube

綜合溫州都市報、澎湃新聞報導，李先生表示，社區黨委書記李某某等多名幹部涉嫌偽造考勤記錄，「一個人拿著好幾個人的面具，幫其他人簽到」。報導稱，李先生希望相關部門盡快查明問題，做出嚴肅處理。

浙江溫州龍港市李家垟社區多名幹部被指用人臉面具「刷臉」考勤打卡。(取材自澎湃新聞...
浙江溫州龍港市李家垟社區多名幹部被指用人臉面具「刷臉」考勤打卡。(取材自澎湃新聞)

相關視頻顯示，在簽到機器前，多人手持打印好的「人臉面具」完成打卡，機器提示打卡成功。

根據龍港市委社會工作部出具的「告知書」，李先生10月23日反映的「溫州市龍港市龍江第二聯合黨委及李家垟社區幹部嚴重違紀行為的問題」已被受理。告知書顯示，依據「信訪工作條例」相關規定，該部門承諾在12月31日前將處理結果反饋給舉報人李先生。

對於被舉報帶頭使用「人臉面具」打卡一事，李家垟社區黨委書記李某某28日說：「這個事情，你問我們主管部門，我不知道。」當被追問該行為是否屬實時，他說：「別人告我的我怎麼知道，我現在還沒了解，到底誰在那裡搞的，我自己不可能說自己有的，你說是不是？」

報導指出，同日，澎湃新聞致電龍港市委社會工作部主要負責人，其婉拒了採訪。

浙江溫州龍港市李家垟社區多名幹部被指用人臉面具「刷臉」考勤打卡。(取材自澎湃新聞...
浙江溫州龍港市李家垟社區多名幹部被指用人臉面具「刷臉」考勤打卡。(取材自澎湃新聞)

