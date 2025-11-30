我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

起拍價再降1.3億元 廣州「銅錢大廈」第4次仍流拍

中國新聞組／北京30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
廣州「銅錢大廈」第四次拍賣仍流拍。(取材自紅星新聞)
廣州「銅錢大廈」第四次拍賣仍流拍。(取材自紅星新聞)

28日上午10時，廣州地標建築廣州圓大廈(又名「銅錢大廈」)第四次拍賣結束。這一次拍賣較第三次拍賣再降1.3億元人民幣(約1800萬美元)，雖有上萬次圍觀，但無人報名，仍以「流拍」告終。

紅星新聞報導，阿里資產平台顯示，該拍品為廣東興業國際實業有限公司重整投資權益，所有人為廣東興業國際實業有限公司，權利來源為「破產重整」。

報導指出，具體來看，該標的物包括兩宗土地使用權、三項不動產以及固定資產，主要資產正是廣州地標建築—廣州圓大廈。整個標的物的評估價近17億元，起拍價12.24億元。

據報導，受母公司鴻達興業集團債務危機影響，廣州圓大廈在2022年4月曾作為抵押物上了中拍平台。到2023年2月，鴻達興業集團經營基本停滯，申請破產清算。同年8月，鴻達興業集團啟動重整投資人預招募，彼時起拍價約55.89億元，但該次拍賣最終未能達成。

報導指出，2024年，廣州市中級人民法院正式裁定鴻達興業集團有限公司破產。直到今年11月中旬，廣州圓大廈迎來第三次拍賣，打8折後以13.6億元起拍，因無人出價而流拍。

廣州「銅錢大廈」拍賣網頁截圖。(取材自紅星新聞)
廣州「銅錢大廈」拍賣網頁截圖。(取材自紅星新聞)

拍賣

上一則

香港宏福苑大火 建築公司宏業28私樓項目停工 11人涉貪被拘

下一則

港人悼念 獻花人龍綿延數百米 排隊到晚上

延伸閱讀

驚險完成中國演出 w-inds.順利訪台 歌迷祭驚喜大禮

驚險完成中國演出 w-inds.順利訪台 歌迷祭驚喜大禮
泛美金字塔大樓業主 法律糾紛升級 被控反勒索

泛美金字塔大樓業主 法律糾紛升級 被控反勒索
從廣東快遞企鵝到新疆 這張萬元貨運單連餵食都交代了

從廣東快遞企鵝到新疆 這張萬元貨運單連餵食都交代了
大埔大火近60年最嚴重 死傷超1992年長沙灣、1996嘉利

大埔大火近60年最嚴重 死傷超1992年長沙灣、1996嘉利

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉