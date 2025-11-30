起拍價再降1.3億元 廣州「銅錢大廈」第4次仍流拍

廣州「銅錢大廈」第四次拍賣仍流拍。(取材自紅星新聞)

28日上午10時，廣州地標建築廣州圓大廈(又名「銅錢大廈」)第四次拍賣 結束。這一次拍賣較第三次拍賣再降1.3億元人民幣(約1800萬美元)，雖有上萬次圍觀，但無人報名，仍以「流拍」告終。

紅星新聞報導，阿里資產平台顯示，該拍品為廣東興業國際實業有限公司重整投資權益，所有人為廣東興業國際實業有限公司，權利來源為「破產重整」。

報導指出，具體來看，該標的物包括兩宗土地使用權、三項不動產以及固定資產，主要資產正是廣州地標建築—廣州圓大廈。整個標的物的評估價近17億元，起拍價12.24億元。

據報導，受母公司鴻達興業集團債務危機影響，廣州圓大廈在2022年4月曾作為抵押物上了中拍平台。到2023年2月，鴻達興業集團經營基本停滯，申請破產清算。同年8月，鴻達興業集團啟動重整投資人預招募，彼時起拍價約55.89億元，但該次拍賣最終未能達成。