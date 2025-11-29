8歲童將母結婚金鍊熔成「金豆子」分送同學 網：來收拾父母的

我的頻道

中國新聞組／北京29日電
男童拿打火機燒媽媽的金項鍊。（視頻截圖）
山東棗莊孫女士在社交平台上發文稱，丈夫送她的一條金項鍊不見了，1個月後才知這條近8克的金項鍊被8歲兒子拆分成多個小段，當成「金豆子」都送給了同學，他還懂得拿打火機燒熔，但說不清楚熔掉後的「金豆子」都給了哪些同學，僅找回一小段。網友們笑翻了，直呼「這是上天派來收拾父母的」，也有網友懷疑男童是否被霸凌才送金項鍊，收受者涉不當得利，應該查清楚。

據點時新聞報導，11月28日，山東棗莊孫女士發文稱，她偶然從女兒口中得知，兒子竟將丈夫送她的結婚紀念日禮物——近8克的金項鍊分成小段，當作「金豆子」送給了同學。

為了弄清事實，孫女士立馬調取了家裡監控，孫女士說，通過監控她發現，1個月前兒子從抽屜翻出一條最細的金項鍊，試圖用打火機燒熔、用牙咬斷，隨後將項鍊分段送給同學，如今時隔一月，兒子既記不清分給了誰，也說不清剩餘項鍊的去向，僅找回一小段，其餘找回機率幾乎為零。

孫女士表示，事發當晚孩子爸爸因生氣將孩子暴揍一頓，對於這件事他和丈夫覺得又氣又好笑；她也藉此提醒家長：孩子小對物品價值沒有概念，容易隨意處置貴重物品，務必將家中貴重物品妥善收納。

據報導，依照當前金價約943元（人民幣，下同）/克計算，這條金項鍊價值超7500元。

報導上了微博熱搜，不少網友笑翻了，紛紛評論：「你說他不懂吧，他還曉得拿起來熔」，「生男寶的福報，多生」，「哈哈哈最後是爸爸承擔了所有」，「這小孩能處，雨露均沾，分段給」，「這小伙子可以交朋友，是個實在人」，「上天派來收拾父母的」，「記不住送給誰純扯淡，很多學齡前孩子都唐詩幾百首了」，「可以好好詢問是不是被同學欺騙誘導或者是霸凌讓從家裡拿」，「被霸凌勒索了吧」，「日防夜防，家賊難防」。

也有網友認為「家長疏於引導」，「依法8歲兒童屬限制民事行為能力人，未經監護人同意處置貴重財物，贈與行為無效，受贈方應返還，否則可能構成不當得利，通過法律一個個追回來」。

