生理期馬爾地夫潛水硬要看鯊魚 她被咬傷 網質疑這點

中國新聞組／北京29日電
中國女遊客被護士鯊咬到手。(視頻截圖)
中國女遊客被護士鯊咬到手。(視頻截圖)

一則「中國遊客在馬爾地夫潛水被鯊魚咬傷」的消息斥日在社交平台廣泛傳播；該網友28日表示，自己是在生理期下水，但被咬原因可能是戴了銀色手鏈所致，當晚打了破傷風。生理期潛水被咬還開玩笑，引發網友質疑是否對潛在健康風險認知不足，許多留言批評其行為缺乏自我保護意識。

紅星新聞報導，一網友22日在社交平台發布視頻稱，自己在馬爾地夫潛水時手腕處被護士鯊咬傷。在視頻中，該網友身邊圍繞多隻鯊魚，其中一隻咬了她的手腕，她隨即將手腕抽出，並浮出水面。視頻中可見其手腕處紅腫，有一開放性圓形傷口，周邊還伴有數道紅腫畫痕。

報導指出，該網友表示，21日她在馬爾地夫花費65美元(約460元人民幣)報了當地出海團，在看護士鯊時她下水四次，在最後一次下水被身邊的鯊魚咬傷。

該網友說，被咬時並不覺得特別疼，在水裡也看不到出血，上船以後自己也覺得並不嚴重，船長（團長）用紗布幫自己簡單包紮後就去吃飯了。「當時不是很痛，咬我的那一下還是嚇到了，但是手抽出來之後，就上水了」，「因為我自己也會判斷。如果當時鯊魚咬到我的血管，或者大動脈，又或者是咬到我的骨頭，那我肯定是很驚慌的」。

有影片分享者描述，事發時該女子正值生理期，仍堅持參與活動，還在水下刻意接近護士鯊，護士鯊疑似因感知水中血腥氣味發動攻擊。

有報導指出，有隨行友人提醒她應立即就醫，以免惡化，還有男姓友人表示「這樣會感染，嚴重可能截肢」，另一名女性朋友亦持相同看法。然而，該女子以輕鬆語氣回應，甚至以玩笑語氣回應「要截肢是從這邊嗎？」現場氣氛一度尷尬。

一名海洋專家表示，護士鯊本身沒什麽毒性，但要謹防感染水裡的病毒病菌。被咬傷後可以到醫院使用抗菌素之類的藥品處理。他認為，血腥味會刺激鯊魚的捕食欲望，被咬和生理期有一定關係。

中國女遊客被鯊魚咬傷後的傷口。(視頻截圖)
中國女遊客被鯊魚咬傷後的傷口。(視頻截圖)

