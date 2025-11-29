我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

14歲少年殘殺女同學判無期 法界認頂格刑罰適當

中國新聞組／北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

深圳14歲男生殺害同小區女同學被判無期徒刑，引發各界關注量刑是否適當；人民日報報導，有法律學者指出，此案被告預謀殺人，且犯罪手段殘忍，情節惡劣，即使以未滿18歲被處「頂格刑罰」，其判處無期徒刑也是適當的。

近年來，低齡未成年人故意殺人、故意傷害致人死亡等惡性犯罪案件頻發，各界擔心認為，未成年人保護制度有可能淪為未成年人實施犯罪的「保護傘」；報導指出，中國政法大學教授、中國刑事訴訟法學研究會副會長熊秋紅表示，中國與許多國家一樣，考慮生理和心理發育及社會閱歷、社會經驗、判斷能力等，所以未成年人不適用死刑，但基於對未成年人特殊身心特點的考慮，對未成年人犯罪採取「寬容不縱容」的做法，以達到保護與懲罰的動態平衡。

報導指出，中國相關法律規定已滿14歲不滿16歲的未成年人，需要對故意殺人、強姦等八種嚴重犯罪負刑事責任。本案被告人只有14歲，本案被告人預謀殺人，犯罪原因為無端猜疑，主觀惡性深，且犯罪手段特別殘忍，情節特別惡劣，危害後果嚴重，綜合該案的主客觀情況，對其判處無期徒刑是適當的。

他表示，此案被告人一審被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，屬於頂格刑罰，但因嚴重犯罪被判處無期徒刑，正是「寬容不縱容」的體現。

廣東華穗律師事務所高級合夥人、刑事部主任曾志輝也表示，本案判決遵循「罪刑相適應」原則，體現對未成年人的特殊保護，又彰顯法律對嚴重暴力犯罪「零容忍」的威嚴，進一步宣示低齡不是惡性犯罪的「免罪金牌」。

此外，熊秋紅指出，未成年人犯罪，監護人需要承擔以下責任：一是民事賠償責任，二教育、管理責任，未成年人犯罪，相關部門可責令監護人對其加強管教。三是監督與配合責任，在刑事訴訟中，監護人須配合公安司法機關的工作，保證未成年人按時到案接受訊問和審判；同時，要監督未成年人遵守相關規定，確保刑事訴訟順利進行。四是矯正協助責任，未成年人犯罪後，監護人要協助司法機關和相關機構對其進行教育矯正。

刑事訴訟 暴力犯罪 死刑

上一則

冒死闖濃煙救鄰居 住戶千字文述逃出煉獄過程

下一則

安世再掀波 荷蘭控中拒溝通 北京反控試圖產能去中化

延伸閱讀

少年26刀刺死14歲女同學 兇手判無期「未說動機」

少年26刀刺死14歲女同學 兇手判無期「未說動機」
殺害兩名子女並藏屍行李箱 紐西蘭母親被判終身監禁

殺害兩名子女並藏屍行李箱 紐西蘭母親被判終身監禁
紐約無證女駕駛撞死母女三人 被判三至九年監禁

紐約無證女駕駛撞死母女三人 被判三至九年監禁
川普政府擴大打擊之下 數千無證兒童的父母或監護人被捕

川普政府擴大打擊之下 數千無證兒童的父母或監護人被捕

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗