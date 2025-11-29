14歲少年殘殺女同學判無期 法界認頂格刑罰適當

深圳14歲男生殺害同小區女同學被判無期徒刑，引發各界關注量刑是否適當；人民日報報導，有法律學者指出，此案被告預謀殺人，且犯罪手段殘忍，情節惡劣，即使以未滿18歲被處「頂格刑罰」，其判處無期徒刑也是適當的。

近年來，低齡未成年人故意殺人、故意傷害致人死亡等惡性犯罪案件頻發，各界擔心認為，未成年人保護制度有可能淪為未成年人實施犯罪的「保護傘」；報導指出，中國政法大學教授、中國刑事訴訟 法學研究會副會長熊秋紅表示，中國與許多國家一樣，考慮生理和心理發育及社會閱歷、社會經驗、判斷能力等，所以未成年人不適用死刑 ，但基於對未成年人特殊身心特點的考慮，對未成年人犯罪採取「寬容不縱容」的做法，以達到保護與懲罰的動態平衡。

報導指出，中國相關法律規定已滿14歲不滿16歲的未成年人，需要對故意殺人、強姦等八種嚴重犯罪負刑事責任。本案被告人只有14歲，本案被告人預謀殺人，犯罪原因為無端猜疑，主觀惡性深，且犯罪手段特別殘忍，情節特別惡劣，危害後果嚴重，綜合該案的主客觀情況，對其判處無期徒刑是適當的。

他表示，此案被告人一審被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，屬於頂格刑罰，但因嚴重犯罪被判處無期徒刑，正是「寬容不縱容」的體現。

廣東華穗律師事務所高級合夥人、刑事部主任曾志輝也表示，本案判決遵循「罪刑相適應」原則，體現對未成年人的特殊保護，又彰顯法律對嚴重暴力犯罪 「零容忍」的威嚴，進一步宣示低齡不是惡性犯罪的「免罪金牌」。

此外，熊秋紅指出，未成年人犯罪，監護人需要承擔以下責任：一是民事賠償責任，二教育、管理責任，未成年人犯罪，相關部門可責令監護人對其加強管教。三是監督與配合責任，在刑事訴訟中，監護人須配合公安司法機關的工作，保證未成年人按時到案接受訊問和審判；同時，要監督未成年人遵守相關規定，確保刑事訴訟順利進行。四是矯正協助責任，未成年人犯罪後，監護人要協助司法機關和相關機構對其進行教育矯正。