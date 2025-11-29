我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

嫉妒？查過刑責？ 14歲刺死14歲 兇手一審獲判無期無表情

中國新聞組／廣州29日電
深圳14歲男生殺害女同學被判無期，被害人的母親跪在女兒墓前痛哭並告知結果。(取材自極目新聞)
深圳14歲男生殺害女同學被判無期，被害人的母親跪在女兒墓前痛哭並告知結果。(取材自極目新聞)

廣東深圳14歲鍾姓少年刺死同樣14歲的潘姓女同學案28日一審宣判，鍾姓少年犯故意殺人罪，被判無期徒刑，剝奪政治權利終身。法官認定，鍾姓少年因無端猜疑對潘女不滿預謀行凶，犯罪手段特別殘忍，情節特別惡劣，因鍾姓少年作案時不滿18歲，依法從輕處罰。

據了解，鍾姓少年聽到判決時面無表情，其父則跪求諒解。被害潘姓女生的母親曾女士表示，理解這樣的判決已是嚴懲，但仍將申請抗訴。

被害人優優。（取材自微博）
被害人優優。（取材自微博）

被告與死者為深圳一間中學的中三學生，同住一個小區，被告持續搭乘死者家人「順風車」返學3年。事發當日，被告連刺潘女幾刀後離開，潘女喊救命，他再次折返並多刺幾刀。屍檢報告顯示，潘女身中26刀。

有報導指出，被告嫉妒潘女成績好，也嫉妒對方的家庭環境，認為女方看不起他。另據起訴書也揭露指出。鍾男因生活瑣事對潘女心生不滿，進而作案。

據極目新聞報導，「不能再出現一個優優了」，曾女士走出法庭後，抱著優優遺照跪地泣訴不止，稱自己感覺很無力，「他還可能再殺人，他在學校就曾經說過要殺害周圍同學，有很大的社會危害性」。她說，自己理解本次判決已有嚴厲懲罰，但仍將申請抗訴，「哪怕駁回了，我也要申請」， 並請求完善法律，未成年人犯罪應追究其父母的法律責任。

在殺害優優之前，鍾姓少年曾通過搜索軟件查詢，14歲殺人需要承擔什麼責任，曾女士稱，這是警方和檢察院在案件辦理過程中發現的一個細節，她完全不能接受。

宣判後，曾女士昨專程到女兒優優墓地上告知這一消息，她哭著跪在女兒墓前，「優優，媽媽已經盡力了，優優，爸爸媽媽對不起你」。曾女士為女兒買了她生前愛吃的海苔和蛋糕。她此前說，近段時間她每天都在優優的床上睡覺，因為夢到優優說自己很冷，她要陪著優優睡覺。

案發後，這個家庭支離破碎。曾女士說，她和丈夫都患上抑鬱症，原本歡聲笑語的小家陷入沉默，丈夫總是藉工作逃避。曾女士不停自責，但最想質問的是，鍾姓少年迄今沒說清楚的殺人動機。

回到家，曾女士摸著女兒的書包，和女兒在學校時一頁頁寫滿了的筆記說，「她做的一些英語筆記，她負責給班裡做作業登記，4月8日的作業登記是最後一天了，這是優優給全班同學寫的最後一次」。

被男同學殺害女孩本子寫滿筆記。（取材自微博）
被男同學殺害女孩本子寫滿筆記。（取材自微博）

上一則

「哪位少爺吸了」…吸毒紀錄將修法封存 網質疑特權洗白

下一則

惡火奪128命 初判發泡膠板是禍首 港府降半旗3天致哀

延伸閱讀

少年26刀刺死14歲女同學 兇手判無期「未說動機」

少年26刀刺死14歲女同學 兇手判無期「未說動機」
見面談分手 廣東女教師拒與60歲男友野外性行為 被砍死

見面談分手 廣東女教師拒與60歲男友野外性行為 被砍死
河南60歲爺摸女童私處判2年 他的兒子竟挑釁被害者家人

河南60歲爺摸女童私處判2年 他的兒子竟挑釁被害者家人
獵殺4黑熊未營利 大武部落9人一審無罪

獵殺4黑熊未營利 大武部落9人一審無罪

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗