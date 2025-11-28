見面談分手 廣東女教師拒與60歲男友野外性行為 被砍死

我的頻道

中國新聞組／北京28日電
女教師坐在男友摩托車後座，在路上行駛畫面。（取材自中國新聞周刊）
去年8月，因拒絕在野外發生性關係，廣東陸豐50歲女教師遭同居11年的60歲男友殘忍砍殺。今年6月，吳姓被告一審被判處死刑，提起上訴，本案11月27日在廣東汕尾中級人民法院二審開庭。

中國新聞周刊報導，一審判決書顯示，2024年8月16日上午，被害人文女士向吳男提出分開，吳男將其約出，駕駛摩托車帶至山頭商談。期間，吳男欲與文女士發生性關係，被拒後心生不滿，便用事先準備的斧頭多次猛烈砍擊文女士頭部，致其當場死亡。隨後，吳男將作案工具等拋至荒草堆中，獨自駕車逃離現場。監控顯示，作案全程僅用時16分鐘。

被害人家屬指出，文女士是一名鄉村小學代課老師，丈夫去世後認識了離異的吳男，兩人共同生活約11年，未辦理結婚證。吳男小學文化，無業，沾染賭博，生活完全依靠文女士。家屬及鄰居均目睹過吳男對文女士的暴力行為，致其身上多處受傷淤青，吳男曾說「打死一個外省仔算什麼」，並揚言小心「半夜三更被我用刀捅死」。

證人證言顯示，吳男的多名家屬均表示，吳男脾氣暴躁、愛罵人，與親戚關係不和，沒有收入來源，近幾年來與文女士關係逐漸惡化，不一起吃飯、不同寢，經常發生爭吵。

案發當天，家屬聯繫不上文女士，吳男謊稱對此不清楚。直至家屬查看監控發現，雙方當天曾一起駕乘摩托車，才報警將吳男抓獲。

吳男供述稱，因文女士提出分開生活，自己不願意，便要求與其在外發生一次性關係才放她走。在樹叢中文女士表示拒絕，吳男一氣之下行凶，「因為我擔心她不願意和我發生性關係，於是我就準備了一把斧頭，想著可以嚇唬她。」

然而一審時，吳男翻供稱其沒有殺害文女士，而是她自己摔倒碰到斧頭，辯稱斧頭本來就在那裡。其說辭與相關鑑定意見明顯不符，法院未予採信。

一審法院認為，吳男行為構成故意殺人罪，依法判處死刑，剝奪政治權利終身。吳男持斧頭多次砍擊被害人頭部，殺人意志堅決，手段殘忍；被害人無過錯，吳男僅因被害人要離開即蓄意殺人，性質惡劣；且在審查起訴時開始翻供，在庭審中未能如實供述犯罪事實，沒有悔罪，其殺人罪行極其嚴重。

對於二審，家屬希望維持一審判決。

