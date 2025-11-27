湖北保潔阿姨被千人薦股群詐102萬 忍痛用90萬釣出騙子

我的頻道

中國新聞組／北京27日電
馮「顧問」發來核查身份的鏈接。（取材自封面新聞/受訪者供圖）
湖北黃岡的吳阿姨，再次重操舊業幹起保潔工作。過去的一個月，她被拉進所謂的薦股群，被騙走全部積蓄102萬（人民幣，下同，約14.4萬美元）。「我算是比較謹慎了，先在群裡觀察了一個多星期，小額投入之後，還盯著大盤看漲勢，沒想到最後全投進去後，提現不了。」她發現被騙後報警並假意與顧問繼續聯絡，最後一名取款的男子被現場蹲守的警方抓獲。

封面新聞報導，吳阿姨今年58歲，已經炒股15年。在此之前，她曾在廣東打工，主要做保潔工作。陸續接觸股票後，她先是利用業餘時間看盤、交易，期間有賺有賠，之後逐漸放棄了工作，專門炒股。

吳阿姨說，她10月在刷某社交平台的時候，看到一則廣告中推薦一款名為「通達信」的薦股軟件，宣稱根據視頻鏈接下載軟件，報名即可獲得內部名額。「它主要是說，這款軟件可以卡到股票市場上大客戶、小散戶入場的資金流向，供我們參考。下載軟件，添加客服後，她把我拉進了一個內部大群。」

吳阿姨說，大群有1000多人，每天都有專家講座，有人分享交易股票心得，還有人時不時曬出某只股票的漲停截圖，甚至有人直接在群裡曬成捆的現金。「我比較謹慎，觀察了一個多星期。現在看，他們可能都是托兒。」

根據後台要求，每15個組員被分配了一個官方顧問，每個組員還被寄來了一張金片作為見面禮。「我的顧問自稱是西部證券的馮某某，網上給我看了工牌，發來中國證券業協會官網鏈接，讓我查詢核實她的身分。一查，都對。」

吳阿姨說，逐漸對顧問信任後，對方讓她簽署了一份按月續簽的服務合同，由對方指導客戶交易股票，每月按照盈利支付20%的服務費。

根據對方提供的鏈接，吳阿姨下載了「西部證券」App，並且按要求開戶，按要求將現金交給對方，由對方充值到App，再進行交易。「她每次派人到我小區門口收取現金，當場操作充值，我能看到App帳戶裡資金變化。第一筆交易虧了9000元，說是我沒按照她的指令拋售導致。第二筆交易，我按她指令行事，賺了一萬多。」

吳阿姨說，在合作期間，她也曾通過其他大盤觀察市場走向，發現與App內的市場走向相同，越發覺得顧問分析有道理，卡點比較准。「上月底，她安排我買一只新上市的股票，搶了8萬股，上市後市場價格400多萬。按照之前操作，頭天申請提現，次日就能到帳。結果，這筆錢至今提現不了。」

吳阿姨說，她報警之後，警方調查發現她交易使用的「西部證券」App是偽造的。

吳阿姨說，發現自己被騙後，她強忍心慌和後悔，假意與顧問繼續聯絡。「我說一個月的合同到期了，想把服務費給她，再續簽一個月。」

吳阿姨用真錢夾著紙片偽造成90萬元現金，並拍攝照片發給對方後，11月21日晚，一名露面取款的男子被現場蹲守的警方抓獲。

根據吳阿姨提供的工牌、聊天截圖資料，查詢西部證券官方客服核實馮姓顧問身分時，工作人員查詢後表示確實有這名員工，但她日常在西部證券總部上班，不可能跨區從事湖北省的業務。

26日下午，吳阿姨稱那個「顧問」還在與她微信聊天。對此，吳阿姨所在轄區派出所民警表示，已經對案件正式立案，「就是騙子，不要抱著僥幸心理再去聊天，想著把錢要回來。」

