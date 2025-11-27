河南60歲爺摸女童私處判2年 他的兒子竟挑釁被害者家人

家屬收到檢察院抗訴請求答覆書。（取材自中國新聞周刊）

「他帶著兩歲孫子，在小區公共場所猥褻我七歲的女兒。事發後我們得知他有強姦罪前科，到現在也沒有賠禮道歉」。河南鄭州 吳女士（化姓）近日表示，自己女兒彤彤遭到同小區60歲老人殷某的猥褻。案發後，殷某因涉嫌犯猥褻兒童罪被逮捕，後被判處有期徒刑兩年。收到判決書後，吳女士不服該判決，向檢方申請抗訴。

中國新聞周刊報導，案件發生於今年2月4日。根據吳女的講述，她在家裡打掃衛生，女兒彤彤帶著兩歲弟弟下樓買零食，遇到照看孫子的殷某。吳女士稱，此前兩家小孩曾一起玩耍，大人也都打過照面，幾個孩子並沒有防備，自然玩到了一起。

後來，殷某搭著彤彤的肩膀，引導三個孩子走到小區內的小花園。吳女回憶，殷某坐在小花園亭子旁的凳子上，多次誇讚彤彤長得漂亮，「讓孩子走到他面前，說爺爺看看到底漂不漂亮」。

一審判決書顯示，殷某用左手伸入彤彤上衣內撫摸其肚子，後沿著肚子向下伸入彤彤的生殖器官，對她進行了猥褻。彤彤感到疼痛後大叫，殷某立即將手抽出。

事發後，彤彤帶著弟弟趕回家，將自己的遭遇告知吳女。吳女立即報警，並帶女兒前往醫院檢查。經檢查，彤彤外陰未見明顯破損與出血，處女膜未見明顯破裂口及出血。

次日，殷某被警方傳喚到案，並承認自己的罪行，殷某因涉嫌犯猥褻兒童罪被鄭州市上街區公安局刑事拘留，半個月後被逮捕。

據了解，多年前，殷某曾因犯搶劫罪、強姦罪被判處有期徒刑四年。

公訴機關認為，殷某以滿足性欲為目的，對不滿14周歲的女童實施猥褻，應當以猥褻兒童罪追究其刑事責任。

檢察院提起公訴後，彤彤及其家屬提起附帶民事訴訟，要求殷某賠償其精神損害撫慰金、補償費等共計35萬元人民幣（約5萬美元），並從重處罰。

11月6日，鄭州市上街區法院一審開庭審理後作出刑事附帶民事判決，判處殷某有期徒刑兩年。不過，法院駁回了彤彤及其家人的民事訴訟請求。

收到一審判決書後，彤彤母親吳女士認為量刑過輕，向檢察院申請抗訴。吳女說，案發至今，殷某不僅沒有道歉，其家屬還在小區挑釁她的家人。「他的兒子見到我家人，一直盯著看，又拍自己臉，做怪動作嚇唬小孩。」吳女得知後立即報警，社區民警對雙方進行了調解，但她也擔心一家人的安全問題，「現在我們基本只在自家樓下玩」。

11月14日，鄭州市上街區檢察院作出抗訴請求答復書，認為吳女士「符合抗訴條件，一審判決量刑畸輕，決定抗訴」。