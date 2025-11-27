江蘇男扮研究生 交往多女拍59段不雅視頻 東窗事發獲刑

法槌示意圖。（取材自法治日報）

一名江蘇男子為與多名女性交往，偽造、變造身分證件，假裝自己是研究生身分，並在與多名女性發生性關係時拍攝視頻，事後被女友發現，女友用手機拍攝男子手機內容，男子憤而將她手機搶走扔進湖內。雖然事後手機沒找回，但也因此從男子手機中提取59段視頻，他也因涉及故意毀壞財物罪、變造身分證件等多罪，遭到判刑九個月。

紅星新聞報導，江蘇男子謝某甲原是一名公司員工，為騙取與多名女性交往，通過他人偽造學生證，偽造、變造身分證件信息，以研究生身分與一些女性交往，與多名女性發生性關係時拍攝視頻，並將部分視頻發送至微信 群內。

2024年10月，謝某甲與女友李某在一賓館休息時，李某看到謝某甲手機裡有和其他女性微信聊天紀錄以及拍攝的和自己發生性關係的視頻，便用自己手機拍攝，被謝某甲發現後，謝某甲將其手機搶走，後將李某的手機扔進湖內。

案發後，該手機未找回，民警從謝某甲手機內提取59段性愛視頻。

李某證言顯示，「2024年10月3日晚上，謝某甲來濮陽找我，並入住某酒店，在酒店休息時我翻到謝某甲有兩個身分證，一個是2001年出生南京市的身分證，另一個是1992年淮安市的身分證，還有一個某大學的學生證，這三個證件都是實體證件，還在謝某甲手機裡發現拍攝的與我發生性關係的視頻。」

被謝某甲拍下不雅視頻的女性，不只一人。

判決書顯示，2024年10月23日，辦案民警通過謝某甲的微信與王某、曾某、閆某乙、田某進行了聯繫，均表示：謝某甲自稱2001年出生，南京戶口，現為在讀研究生，並出示過出生日期為2001年戶籍為南京的身分證，與其戀愛並發生性關係。2024年8月20日、25日，被告人謝某甲在微信群中發送其與女性發生性關係的視頻。

從中國裁判文書網獲悉，河南 省濮陽市華龍區人民法院經過審理，已於今年對被告人謝某甲作出一審判決，判決謝某甲犯故意毀壞財物罪，偽造事業單位印章罪和犯偽造、變造身分證件罪，數罪並罰，決定執行有期徒刑九個月，並處罰金5000元人民幣。