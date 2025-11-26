中「技術男」設3道安全牆 為何85歲母仍被騙走95萬？

母親與騙子的微信聊天截圖。（取材自北青深一度）

95萬人民幣（約13.4萬美元）存款在7天內被分批轉走，為85歲母親設置的技術圍牆被逐一瓦解。11月初，「技術男」王海將母親遭電信詐騙 的全過程發到網上，讓他意外火了。

北青深一度報導，作為有幾十年工作經驗的軟體工程師，王海（化名）在採訪中沒有掩蓋他的無力感，「騙子天天在研究，他們的手段和技術隨時在更新。」

王海認為，現在騙子們已不再廣撒網，而是通過專業團隊進行心理操控，讓受害者在恐懼與依賴中逐步交出財產控制權。讓他印象最深刻的，是騙子們避開銀行風控機制的新手段--從申請手機盾提升轉帳額度，到關閉動帳通知、攔截驗證碼，每一步都設計的嚴絲合縫。

王海是一名52歲的軟件工程師，大半輩子都在給軟件加密，防止盜版。他相信任何漏洞都可以通過設置一道「防火牆」來解決。但直到今年夏天，他發現自己錯了。他我構建的技術防線，在電詐分子精心設置的圈套面前，是那麼不堪一擊。

他的母親今年85歲，30年前退休 後與社會漸漸脫節。如今的她沉浸在手機屏幕裡，每天抱著手機，刷短視頻，看各種真偽難辨的消息，並時常轉發給王海一些「理財機會」和「養生祕訣」。

6月底某天下午，王海在房間打遊戲，聽見她在隔壁一直打電話，語氣焦急。王海走過去詢問，她捂住話筒，小聲告訴我，是「抖音客服」，說她誤點了一個保險 鏈接，如果不按要求操作，每月會自動扣費幾百元。王海心頭一沉，接過電話，直接質問對方身分。對方支吾了幾句後，迅速掛斷了電話。

「這是詐騙電話。」王海對母親說。可她將信將疑，嘴裡嘟囔著「可他說得挺真的」。

幾天後，類似的情節再次上演。王海意識到，母親可能已經被詐騙團伙鎖定為「潛在目標」了，他必須得做點什麼。

他拿起她的手機，幫她設置了三道技術防線：第一，在設置裡開啟「禁止安裝非官方應用來源」，從根本上杜絕了木馬病毒的植入；第二，設置呼叫限制，攔截所有陌生號碼的來電；第三，啟用短信過濾，屏蔽非聯繫人發來的信息。

但即使如此，母親的95萬存款還是被騙走了。事後經過復盤，王海看清了這場騙局的全貌。他做的所有手機安全設置，在騙子「指導」母親自行解除的那一刻，就全部失效了。技術防線的最大問題，在於它無法抵抗人性的弱點。