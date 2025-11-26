9.9元偷甘蔗火了 8.8元偷橘子來了 負責抓捕的狗累癱

果園裡的愛媛果凍橙。（取材自紅星新聞）

「9.9元偷甘蔗」火了，「8.8元偷橘子」來了。漆黑的夜裡，手電筒光束交織，人群在果樹間奔跑嬉笑，一條原本威風凜凜的看園狗，累癱在草叢中呼呼大喘。四川德陽一果園在夜晚變身遊樂場，一晚可賣幾百斤橘子，但負責「抓捕」的狗累癱了。

成都商報微信 公號報導，「站住！逮到！不准跑！」手電筒的光束鎖定在「偷橘子」的人身上，種植戶牽著狗一邊喊一邊追，大家四下奔逃，卻笑聲一片。這是德陽羅江區鄢家鎮一果園推出的8.8元「自助偷橘子」活動，參與者絡繹不絕。

果園負責人陳川表示，8.8元「自助偷橘子」活動是受到眉山「偷甘蔗」活動的啟發。規則簡單明瞭：支付8.8元入園費後，遊客可在園內暢吃愛媛果凍橙。若在活動過程中未被抓到，採摘的愛媛可按每斤2元帶走；若被抓獲，則按每斤3元計價。

「偷橘子」遊戲開始後，有人迅速鑽入果園，在逃離「果果園區」之碟中碟微信群裡，管理員提示，「所有人注意躲藏，NPC出發了！」

「躲好哦！」黑夜裡，NPC牽著狗大搖大擺出發，開始抓人，果園裡，遊客們將手機屏幕燈光調暗，開始「偷橘子」，不一會兒，已經有「菜鳥」被NPC抓獲。

人群在果樹間奔跑嬉笑，一條本應威風凜凜的看園狗，跑了兩個小時候後，累癱在草叢中呼呼大喘。

「感覺挺好的！就是太黑了，我和一個妹妹還摔溝裡面去了，因為我們跑錯地方了！」參與者陳女士是首批參與的30多個人之一，這場活動為她提供了情緒價值。

她也給果園負責人提了建議，有水溝的地方要設立警示牌，防止客人摔倒，未成熟的果園也應設置提示牌，防止遊客誤摘，發生浪費。

對此，陳川表示：果園聽取遊客建議，在溝渠等有危險的地方設置了提示牌，還增加了一些照明。

「開放了兩晚，效果不錯，我們準備持續開放！」果園負責人之一陳川表示，果園面積達150多畝，目前正是愛媛成熟期，活動吸引很多周邊玩家前來。為了增加追逐的體驗感，果園不僅安排了小狗參與，還升級了熱成像儀等設備。

「看嘛，狗都累趴下了，跑不動了！」陳川笑稱。對於熱成像儀的使用，他解釋主要為了保障安全，每天只在開場前和清場時使用。陳川幾乎忙得不可開交，「一晚上賣了幾百斤愛媛，忙得沒時間睡覺。」

據了解，這片150多畝果園由陳川和他的爸爸共同經營，種植有愛媛、砂糖橘等多個品種。「開放兩晚，每晚來了30多人，今晚又有人預約了！」陳川說道。

果園計畫每周五至周日3個晚上開放活動，其他時間客人如組團前來可提前預約，計畫將開放到年底。

為增加遊戲趣味性，果園還推出了「碟中諜」升級玩法：因為農場人手不夠，急需NPC加入，於是從參與者中隨機抽取NPC（5比1比例），NPC只需支付4.9元入園費，且所採摘愛媛一律按2元一斤帶走；設立獎項制度，成功帶離十斤以上者可獲得減免入園費和水果費用的獎勵；設計多種遊戲道具，如「免抓券」可抵消一次NPC的抓捕，「NPC強制轉換券」可將抓人者變為被抓者。

果園裡還設有驚喜，找到一張印有「小時候，我覺得父母會慢慢長矮，大了時才發現是我長高了，所以：常回家看看吧！」的A4紙，5斤愛媛免費包郵到家。