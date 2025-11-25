魯男在麵條廠「搓飛機」上網賣 媒體：不是創新是作惡

飛機零件都生鏽了。(央視財經截圖)

央視「財經調查」欄目23日報導，山東濱州鄒平市魏橋鎮男子在院子裡製造「三無飛機」，他公開售賣的飛機，沒有型號合格證、生產許可、適航許可、所有權備案等，甚至連「試飛員」都沒有飛行執照，試飛場地只是農田道路，而車間竟然是麵條作坊，賣麵條的同時也定製飛機。鄒平市23日晚發布情況通報稱，當地已第一時間成立聯合調查組，連夜赴現場對曝光問題進行全面調查。

來源：YouTube

澎湃新聞24日刊登特約評論員胡棲安題為「麵條廠裡『搓飛機』，不是創新是作惡」的文章指出，因陋就簡、「土法造機」，簡直驚掉人的下巴，這些飛機卻在二手交易平台，售價從8萬元人民幣(約1.1萬美元)到數十萬元不等。考慮到不少博主在短視頻平台上宣揚「農民造飛機」、 「DIY銷售」，那麼，這樣的三無飛機，能保障安全嗎？

該文章指，或許，對於這些醉心於「發明創造」的人來說，白手起家，造出一架架能飛上天的「鐵鳥」，確實是一件了不起的事情。一直以來，一些聲音對各地類似「農民造飛機」持肯定態度，多有褒揚，客觀上這也成為一種精神推動力，讓他們欲罷不能。

文章說，然而，個體的愛好製作，並不必然對應市場上行銷的產品；對個體探索的鼓勵，也不意味著對「三無」產品的寬容。飛機一旦上了天，就會面臨諸多不確定性，尤其是載人飛機，有著嚴格的標準，需要經過各種嚴格的測試。

從央視報導看，「手搓飛機」安全隱患很多，每個「槽點」都讓人膽戰心驚。比如，生產麵條機的機床與製造飛機的機床居然通用，忙時做麵條，閒時造飛機；再如，不少「製造商」使用生鏽零部件、二手發動機已成常態；還有的發動機是汽車發動機…哪怕一個環節出了問題，都可能導致機毀人亡。

出於規避監管的考慮，在這些「民間造飛機」的圈子裡，往往通過「配件套材」、「DIY組裝」、「只供展示」等陰陽合同銷售整機，完全缺乏品控及安全保障，一旦出事，還很可能面臨著無法維權的窘境。像報導提及的「永哥」已賣出18架自製飛機，實在堪憂。

文章指出，科技創新、製造升級，當然需要千千萬萬人、各種主體積極參與，充分發揮各自的聰明才智，並在挫折與碰撞中不斷矯正方向，實現一個又一個突破。但創新並不意味著蠻幹，更不意味著冒險，否則就是作惡。

文章稱，當下，不少地方紛紛提出發展低空經濟。作為一個用途極為廣泛、有著很大想像空間的新興產業，眾多主體、人員的投入恰逢其時，但任何一個產業，健康發展的前提和底色都應該是安全。麵條廠裡「搓飛機」，該好好整頓了。