我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

質疑官方經濟數據、稱高估 中國2學者丟工作

中國新聞組／北京25日電
經濟學家高善文被「官宣」離職。(取材自抖音百科)
經濟學家高善文被「官宣」離職。(取材自抖音百科)

中國國投產業研究院院長、國投證券首席經濟學家高善文已從公司離職。他曾公開質疑官方公布的經濟和失業數據，也一度傳出他遭到開除，24日被證實離職引起關注。

中國證券報24日通報前述消息，並提及中國證券業協會網站目前已查詢不到高善文的相關資訊。

據報導，去年12月，高善文在公開場合演講中質疑中國官方公布的經濟增速與巨大的失業人數背離，還提出「過去三年中國經濟增幅被高估十個百分點」廣受關注。相關內容在社交網路傳播後被刪除。後傳出消息稱高善文被國投證券開除，但被迅速闢謠。

新加坡聯合早報指出，高善文最近一次公開亮相是在今年9月18日，當時他以北大金融校友聯合會會長身分，透過影片為北京大學全球金融論壇舉行的嘉賓歡迎晚宴致詞。

除了高善文，中國券商東北證券首席經濟學家付鵬去年11月也曾因針對中國經濟困境的演講惹議，今年4月又質疑官方對美國關稅的對等反制策略。財聯社於4月30日報導，付鵬「因身體原因」，已從公司離職，不再擔任東北證券任何職務。

去年11月24日付鵬在某集團內部活動上演講，內容被認為真實且全面指出中國經濟當前困境，特別是有效需求不足、中產階級殞落下，當前救經濟措施已無法像2008年奏效。他還直言，當觀察人士因擔心被斥為不愛國而避免談論經濟，可能導致錯誤政策出現。付鵬自2020年2月起受東北證券研究所邀請出任首席經濟學家，在任超過五年。

去年底，中國官方加強對經濟輿論的管控。中國證券監管機構和產業協會接連發出指示，要求首席經濟學家等三類從業人員不得發布與中央政策相違背的言論，其中首席經濟學家若多次個人不當言行產生嚴重不良影響，將被「從重處理直至解聘」。

新加坡 關稅

上一則

危國安？香港議會、香港民主建國聯盟恐遭禁

下一則

滿載物資…神舟22飛船25日升空 保障神21乘組任務

延伸閱讀

路透：美聯邦參議員呼籲調查臉書和IG詐騙廣告

路透：美聯邦參議員呼籲調查臉書和IG詐騙廣告
逼少年自打巴掌嗆「捅屁眼」 法官周靜妮遭撤職停用3年

逼少年自打巴掌嗆「捅屁眼」 法官周靜妮遭撤職停用3年
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
中金要併2家券商 「中國版高盛」將誕生

中金要併2家券商 「中國版高盛」將誕生

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…