中國書法比賽評委爆作弊 特等獎50萬被取消 參賽者喊冤

涉事草書作品。（取材自揚子晚報）

日前舉行的第二屆「中國書法大廈杯」傳出有作弊情況，評審被指控私下串聯拉票，最終主辦單位取消草書特等獎擬獲獎資格。不過，被取消特等獎資格的參賽者延志超喊冤，稱他是無辜的，認為主辦在沒有證據的狀況下更改作品獲獎等級，已褻瀆本次大賽的公正性和權威性。

綜合揚子晚報、南方都市報報導，第二屆「中國書法大廈杯」書法大獎賽組委會日前發布公告，稱經由網民舉報，並調查相關人員提供的線索後，成立評審覆查小組，重新審視草書項目的評審內容，發現有部分評委私自與其他評委串聯拉票，與大獎賽「透明、公平、公正」原則背道而馳，造成惡劣後果。

該公告稱，經查閱草書打分原始資料，發現多名評委留下改分痕跡，改分後為該件作品大幅度提高分數。主辦方認為，這就是個別評委做手腳的證據，因此決定取消草書特等獎擬獲獎資格。涉案的評委將被禁止參加今後中國書法大廈的任何評審活動。

對此，原本獲得草書特等獎的參賽者延志超喊冤表示，作品是在今年6、7月寫的；他認為，主辦在沒有拿出證據的情況下，隨意指責評委，更改作品獲獎等級，已褻瀆本次大賽的公正性和權威性。目前他的作品從特等獎降為優秀獎。

公開資料顯示，中國書法大廈杯草書組特等獎的獎金有50萬元人民幣（約7萬美元）。而參賽者延志超是山東莘縣人，北京師範大學書法博士，北京大學書法理論評論人才，榮寶齋首屆青年提名藝術家，中國書法家協會會員，是中國文聯第三期全國新文藝群體拔尖人才高級研修班班長，張旭光（中國書協原副秘書長）書法入室研修班班主任，曾任北蘭亭教學部主任。