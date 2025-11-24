女子長裙藏229條活魚闖深圳海關 網：是條魚尾裙

我的頻道

中國新聞組／北京24日電
女子裙內藏匿了229條活體魚。（取材自海關發布）
旅客夾帶活體生物走私事件層出不窮，近日深圳羅湖海關在一名女子身穿的黑色長裙內，發現藏匿在塑膠袋的兩袋活體魚，足足有229條，網友笑稱根本是「移動水族館」、「分明是一條魚尾裙」。

根據「海關發布」，羅湖海關人員近日在對入境旅客進行監管時，發現一名女性旅客身穿的黑色長裙內好像藏了什麼東西，經過進一步檢查後，發現她的腰間繫了兩個裝得鼓鼓囊囊的塑膠袋，裡面有滿滿的活體魚，共計229條。後經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑒定，該批活體魚為平鰭鰍科魚。

據了解，平鰭鰍科魚是淡水魚，腹鰭特化為吸盤狀結構，可穩穩地吸附在岩石上。該魚種大多分布在亞洲山區溪流，外型獨特，深受部分觀賞魚愛好者的喜愛，也因此成為走私目標。根據中華人民共和國農業農村部、海關總署公告第470號，平鰭鰍科魚屬於「中華人民共和國禁止攜帶、寄遞進境的動植物及其產品和其他檢疫物名錄」中規定的禁止進境物，禁止攜帶、寄遞進境。

女子將活體魚藏在裙子裡闖關失敗的新聞曝光後，網友笑稱「這是一條魚尾裙」、「差點成了漏網之魚」、「有海味不會暴露嗎？」

女子裙子底下藏了用塑膠袋裝的活體魚。（取材自海關發布）
