尷尬了…2輛華為智行車「遙控泊車」相撞 R7負責 M8沒事

銀灰色智界R7在倒車進車格時「擠」到了白色問界M8。（取材自都市現場）

山東臨沂上海路萬達廣場停車場內近日發生一起特殊交通事故，兩輛華為 鴻蒙智行系列車輛在車主手機遙控「泊車代駕」功能時相撞，車內均無人員乘坐，兩輛車均受損。警方到場並協調兩位車主協商後，最終確定由智界R7車主負全責，問界M8無責，後續由廠家負責處理。視頻被上傳網路後引發不少網友關注，不少網友稱「太尷尬了」，「王不見王，一山難容二界」，「大膽，這是能說的嗎？」。

據都市現場報導，事發在11月21日晚上8點多，當時有兩輛華為鴻蒙智行系列車輛在車主手機遙控「泊車代駕」功能，分別是白車問界M8、銀灰色智界R7。

白車M8車主蔣先生表示，他的車是今年6月11日提的，目前行駛里程已達2.2萬多公里，事發當晚，他與R7車主同時通過手機遙控車輛開啟「泊車代駕」功能，不料兩車間發生碰撞，「我的車僅車衣受損，對方車輛右側兩扇車門有明顯凹陷和剮蹭」。

據網友發布的現場視頻顯示，銀灰色智界R7在倒車進車格時，右側「擠」到了白色問界M8的左側，R7右側車門凸凹不平，剮蹭痕跡清晰可見。

兩輛華為鴻蒙智行系列車輛在車主手機遙控「泊車代駕」功能時相撞，智界R7（右）受損較嚴重。（取材自都市現場）

事發後，當地交警大隊民警迅速趕赴現場處置。蔣先生表示，由於兩輛車都屬於華為鴻蒙智行系列，經交警協調及雙方車主協商，最終確定R7車主負全責，後續由廠家負責處理事宜，目前雙方已達成一致協議。

對於無人駕駛車輛相撞的責任歸屬問題，山東臨沂南山一交警大隊事故科一位民警表示，需結合行車記錄儀和現場情況劃定責任。華為消費者服務專線工作人員表示，會給相關客服進行反映。目前，華為方面尚未就事故原因及技術安全性作出任何回應。

此次事故中，車輛脫離人工直接操控的碰撞場景，再次引發公眾對智能駕駛安全邊界的討論。法律界人士指出，「道路交通安全法」是處理道路交通事故的基礎性法律，同樣適用於無人駕駛汽車。

對此事故，網友們評論：「大膽，這是能說的嗎？車標都不認識，明明是他牌」，「界尷尬了」，「正正得負」，「車上都無人，為啥不是同責」，「還得多多努力，現階段還是不能盲目相信智能駕駛」，「最後居然是保險 公司承擔了責任」，「王不見王，一山難容二界」，「玩遙控車一樣」。