嚇人 女子睡前沒摘髮簪 夜裡翻身插入耳朵直抵後腦勺

江蘇一名女子睡前未取下髮簪，睡覺翻身時，髮簪從右耳插入，直抵後腦勺。（取材自江蘇新聞）

江蘇一名女子睡前未取下髮簪，在夜間睡意朦朧中翻身時，不慎將髮簪從右耳插入，直抵後腦勺。經醫院檢查，所幸髮簪插入力度不大，僅停留在骨質表面，未傷及骨骼深層與顱內，在明確傷情後，醫師隨即手術將髮簪取出。而這種情況並非個例。醫師為女子治療視頻在網上吸引許多人觀看，不少網友說「救命，看著都疼了」。

據江蘇新聞報導，近日，「女子髮簪插進耳朵直奔後腦勺」相關話題衝上微博 熱搜，引網友關注。據醫師表示，這名女子是因「偷懶」才睡前未取下髮簪，提醒喜歡佩戴髮簪、抓夾、耳釘等頭頸部飾品的女性，休息前務必將頭飾、耳飾等全部取下，不要隨意放在枕頭或床上，以免發生意外。

江蘇女子的X光片。（取材自江蘇新聞）

據報導，此類意外並非個例。今年7月，湖南航天醫院接診一名患者睡醒後發現耳環失蹤，竟發現右耳耳垂從耳洞處完全裂開成 「分叉耳垂」，後由醫師為其實施耳垂重建手術；今年4月，一名女生睡前未摘耳釘，夜間睡眠翻身時導致塑料耳堵意外嵌入耳垂，最終就醫成功取出；2023年9月，陜西延安一名女生因習慣睡覺時不摘耳釘，耳釘上直徑4mm的碎鑽脫落後卡在耳道內大半個月，醫師稱若碎鑽再卡更久會增加取出難度。